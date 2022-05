En los próximos días se conocerá el futuro de Mbappé

Esta semana será clave para que el astro francés Kylian Mbappé resuelva su futuro en el fútbol europeo. El delantero del París Saint-Germain (PSG) aseguró que ya tomó una decisión, aunque todavía no ha revelado nada en concreto sobre si se quedará en Francia o se irá al Real Madrid.

"Tenemos que respetar a todas las partes involucradas. Yo también tengo prisa, pero no se trata únicamente de mí. Se acabó, solo quedan algunos detalles, pero se acabó", expresó el atacante luego de la gala de fútbol francés, una discreción que ha sido respetada tanto por el Real Madrid como por el PSG.

El conjunto merengue no está alarmado, y guarda la calma, apela al deseo del francés de vestir la camiseta blanca desde pequeño, además de haberle ofrecido una gran oferta. Según el medio Defensa Central, la casa blanca le brindó a Kylian el 70% de los derechos de imagen, también pagará una prima de fichaje de unos 120 millones de euros y recibirá un sueldo de unos 25 millones netos más bonus.

�� El PSG no se rinde con Mbappé y cree que aún le puede renovar, pero el Madrid... https://t.co/RRozOjOCH1 Informan @MarioCortegana y @polomarca — MARCA (@marca) May 17, 2022

Por otra parte, el PSG, intentará hasta el final renovar a su jugador emblema. Según el periodista Laurens Julien, Mbappé rechazó la última oferta del club parisino, la cual consistía en un notable aumento del salario, el 100% de sus derechos de imagen, el brazalete de capitán, y la promesa de un mejor proyecto deportivo.

En la carrera se intentó meter el Liverpool. El propio entrenador del club inglés, Jürgen Klopp, confirmó el interés de los Reds por el astro francés, pero agregó que no podían contratarlo.

"Claro que nos interesa Mbappé, no estamos ciegos. Nos gusta. No podemos ser parte de esa batalla. Hay otros clubes involucrados y eso está bien. Es un gran jugador", expresó el estratega alemán a tan pocos días de la final de la Champions League.

Mbappé sabe muy bien que es una estrella y quiere llegar a un club donde le permitan no solo tener un excelente proyecto deportivo, sino que le deje también buenas ganancias. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reveló el astronómico sueldo que solicita Kylian al equipo que muestre interés sobre él.

“Mbappé está pidiendo 40-50 millones netos. Quiere 50 netos. Mbappé está a un nivel de los super tops. Después no ganan Champions ni uno ni otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hablar de sueldos de 25, 30 o 40 netos no lo haremos. Sería un agravio comparativo para jugadores que están llamados a ser referencia en el mundo del fútbol que están en el Barça y están empezando. No lo vamos a hacer ni queremos”, comentó el presidente culé.

¿Qué falta para que Mbappé anuncie su futuro?

De momento, Kylian mantendrá reuniones para cerrar esta novela del mercado de fichajes, y lo hará con su gente de confianza. El PSG realizó una gira de primavera en Catar entre el 15 y 16 de mayo, y siguieron convenciendo a Mbappé de no cambiar de aires.

Según Marca, la idea del círculo cercano de Mbappé es que el astro francés no se posicione el sábado sobre su futuro, pero todo dependerá de lo que sienta el jugador.