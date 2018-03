¿En qué debe mejorar el Alianza? Lo que opina su técnico, Jorge Rodríguez

Jorge “el Zarco” Rodríguez, técnico del Alianza, está satisfecho por los 24 puntos que ostenta en la tabla y que los mantiene en el primer lugar del Clausura 2018. A eso suma los 37 juegos de imbatibilidad como recuento actual del equipo.

El DT tiene ahora como meta superar los 25 puntos que obtuvo en la primera vuelta del Apertura 2017 y quiere sumar otro récord en torneos cortos.

¿Queda satisfecho con el rendimiento del Alianza en la primera vuelta del Clausura 2018?

Estoy contento, pero queremos más. Quisiéramos anotar más goles y que nos anoten menos y que el equipo fuera más contundente. Pero esas son cosas normales que tiene el fútbol. Hay que traer a cuenta que todos los equipos tienen esa motivación de quitarnos el invicto. Hay que destacar a todos los jugadores, pero en defensa ha estado bien. Nos han marcado tres goles en 10 partidos que llevamos hasta el momento. Luego, solo hemos anotado 14, pero en esos detalles es que tenemos que trabajar.

¿Cómo ha sentado el invicto de 37 partidos?

Muy contento por lo que los jugadores han hecho en este tiempo. Son 24 partidos de no perder de visitante... ya vamos a tener un año de no perder como visitante. Me siento contento por lo que el equipo ha hecho. Tal vez ahora no se da el mérito, pero dentro de un tiempo se dará a los jugadores.

¿Qué piensa de tener la posibilidad de superar los 25 puntos que hizo Alianza en la primera vuelta del Apertura 2017?

Tenemos ahora 24 puntos y nos falta el juego contra Santa Tecla, el 14 de este mes. Si ganamos haríamos 27 puntos y lograríamos otro récord en puntaje en torneos cortos.

¿Cree que hubo un acomodamiento en los tres juegos seguidos, antes de la victoria contra Firpo, que terminaron en empates?

Pienso que no. El Pasaquina nos logró generar algunas oportunidades a gol y nosotros creamos seis. Lo que nos ha faltado es la definición. En la visita al Chalatenango fue igual. Nos llegaron dos veces y nos anotaron un gol para el 1-1. Nosotros no pudimos anotar en cuatro oportunidades claras. Tal vez, el juego que fue complicado fue ante el Dragón. Ellos tuvieron la oportunidad de anotarnos a través de un penalti que fallaron. Esa fue la única clara que tuvieron. Ese es el juego en que hemos generado más dudas.

¿Cómo se manejaron algunas críticas que hubo al equipo luego de los tres juegos que terminaron en empate?

Acuérdate de que eso es normal. Uno tiene la serenidad para estar ahí y darse cuenta de lo que los jugadores pueden dar, uno se da cuenta cuando el equipo no está cumpliendo. Realmente en este año, los jugadores han rendido y eso es lo importante, porque ellos deben darse cuenta de la capacidad que tienen para poder jugar y hacer más competitivo al equipo. Hay jugadores que están en un mayor nivel que otros, pero eso es lo que genera la competencia.

¿Seguirá realizando rotaciones en la alineación del equipo para los siguientes partidos?

Pienso que sí. A lo largo de los cinco años que tenemos de dirigir, eso nos ha dado resultados. Eso quiere decir que es más positivo que negativo y también tenemos dos jugadores por posición. Entonces todos están aptos para rendirle al Alianza. Sabemos que tenemos que exigir al jugador con respecto a su nivel, a su posición, a la técnica que cada uno tiene. Pienso que el equipo puede dar más aún.

¿Le han ofrecido ya algo en firme para su renovación, de parte de la dirigencia?

No. Ahorita hay que disfrutar el momento y terminar nuestro contrato. Hay que disfrutar ahora lo que el equipo está haciendo. Cuando se de el momento, hay que analizar qué es lo mejor para uno como entrenador. Pero ahora estamos contentos por lo que los jugadores nos han regalado. Nuestra afición ya tiene más de un año de no estar sufriendo. Eso es el esfuerzo de todos los jugadores.