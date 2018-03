En vilo fichaje de Domínguez

Lee también

El defensor salvadoreño Roberto Domínguez desistió de viajar ayer hacia Bogotá, Colombia, para sumarse al equipo La Equidad, que incluso ya le había mandado el boleto aéreo.El motivo por el cual no viajó, según el propio jugador, es que aún faltan algunos detalles por afinar.“El vuelo sí estaba para hoy (ayer) por la mañana, pero hubo desórdenes de arriba (dirigencias), dijeron que ya estaba todo arreglado, pero en realidad no era así”, explicó el jugador, que ayer llegó al entreno del Santa Tecla, en Las Delicias.Domínguez no descarta viajar esta misma semana, pues acepta que aún hay interés, pero que las cosas no dependen de él. “No puede decir que sí o que no, ni quedar como mentiroso. Hay que esperar”, añadió.Mientras, La Equidad, a través de su director deportivo, Alfredo Encizo, dijo desconocer las razones por las que Domínguez no viajó a Colombia.El zaguero era esperado para pasar los exámenes médicos y luego los trámites migratorios. “No sabemos por qué no llego. Acá lo esperábamos con los documentos y tan pronto viéramos sus documentos, íbamos a proceder a extender su contrato”.