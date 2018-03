Encaminada la renovación

Lee también

Iván Rakitic está mucho más cerca de renovar su contrato con el Barcelona. El representante del futbolista, Arturo Canales, se reunió el sábado por la mañana con representantes del Barcelona en las oficinas del club.En dicha reunión, ambas partes acercaron considerablemente sus posturas y todo hace indicar que se llegará a un acuerdo.Las negociaciones habían comenzado ya hace varios meses, pero no avanzaban con fluidez. Las peticiones de las partes eran divergentes y el acuerdo no se presumía fácil.Sin embargo, en la reunión las dos partes acercaron posturas. No se puede hablar todavía de un acuerdo, pero las posiciones son ahora claramente convergentes. Se habla de un compromiso de cinco años, por lo que Rakitic acabaría su contrato en 2022, aunque este aspecto, al igual que el económico, no está cerrado.