¿Enfado? Leo Messi no acudirá a la gala de The Best

Lionel Messi, delantero del FC Barcelona de España y de la selección argentina, no acudirá a la gala de los premios The Best de la FIFA, en donde no aparece dentro de la terna al mejor futbolista del mundo.

El ariete argentino no acudirá a la gala que se celebrará este lunes (a las 12:00 p.m. de El Salvador) debido a un problema familiar, según indica la prensa internacional. Al respecto no trascendieron más detalles.

Messi sí tenía pensado ir, de acuerdo al medio catalán Sport, pero finalmente se ausentará a la premiación en la que el portugués Cristiano Ronaldo, el croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah aspiran a ser el mejor futbolista del 2018.

NO ES EL ÚNICO

A la ausencia de Messi se suma también la de Cristiano. El portugués no estará en la gala londinense, de la misma forma que falló a la premiación a mejor futbolista de la UEFA.

Así, "CR7" permanecerá en Turín, en donde milita con el Juventus italiano.