Enrico Dueñas: "Jugar para El Salvador es un sueño cumplido"

Con más de 14 horas de viaje, Enrico Dueñas Hernández llegó finalmente a Guadalajara para convertirse en el último elemento junto a Joshua Pérez en incorporarse a la selección Preolímpica, que hasta este martes entrenará completa.

Notablemente cansado, Enrico viajó en el vuelo que del DF se movía a Guadalajara, Jalisco. Tras el primer encuentro en el aeropuerto, el jugador de padre salvadoreño y madre finlandesa dijo que en efecto fue un vuelo cansado en el que además le acompañó su hermana.

"No hablo el español o lo hablo muy poco. Siempre me he comunicado en la cancha en inglés, además, pero en el fútbol la comunicación realmente no es problema", dijo el delantero del Vitesse de la primera división de Países Bajos que recientemente se estrenó en el primer equipo.

Mientras esperaba su equipaje, Enrico dijo sentirse motivado sobre el nuevo reto que significa defender los colores de la selección. "Ya hace un tiempo nos estamos comunicando con Diego Henríquez (director deportivo) y Hugo Pérez".

Tras el chequeo y todo lo que conlleva los trámites de viajar en medio de una pandemia, Enrico brindó su primera entrevista en suelo mexicano y ya como jugador de la selección Preolímpica.

"Esta es una gran oportunidad para mi y el venir a complementar a este equipo. Espero que podamos clasificar", comentó.

Dueñas Hernández no dudó y se decidió por defender los colores de El Salvador. "Mi padre es de El Salvador, mi hermana habla español. Eso fue importante además del interés que tuvieron por mi, eso fue importante.

¿Cómo tomó su familia esta decisión? El delantero manifestó que "mi padre fue el más feliz y también mis amigos están contentos por esta oportunidad que decidí tomar.

LOS RIVALES

La selección deberá enfrentarse a rivales complicados. Canadá, Haití y Honduras pintan como un reto mayúsculo para una selección con poco tiempo de trabajo encima.

"Todos son rivales que han tenido grandes actuaciones. Obviamente serán rivales complicados pero si peleamos todos juntos, cualquier cosa puede pasar", mencionó Hernández.

Uno de los motivos que para el jugador fueron fundamentales para aceptar la convocatoria fue el interés que el seleccionador Hugo Pérez mostró por su fútbol. Enrico confesó que ese fue otro aliciente para unirse a la Preolímpica, además de todo lo antes mencionado.

"Hablé con el técnico Hugo y también con Diego y me dieron buena información y me ayudaron a tomar esta decisión y entrar a este proyecto", comentó.

Enrico Dueñas lleva meses en el ojo de la selección. Sus posibilidades incluso estuvieron cerca de desvanecerse por temas administrativos y permisos de FIFA pero prácticamente en el último minuto su sueño de jugar por la selección se dio. Entró a la convocatoria y es uno más de los legionarios que intentará repetir lo que alguna vez una selección lograra en la década de los 60.

El nuevo fichaje de la azul y blanco juega como extremo por izquierda pero también ha demostrado tener presencia como centro delantero.

"Ya ahora me integro al trabajo del equipo por primera vez y estoy emocionado. Han sido muchas horas para estar aquí", dijo, agregando que "jugar con El Salvador para mi es un sueño cumplido".

Y reiteró con humor que "el inglés es mejor pero no creo que tenga problemas con el español en unos días".