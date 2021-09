Enrico Dueñas y su deseo de cumplir su sueño en el estadio Cuscatlán

Enrico Dueñas fue llamado por primera vez para jugar con la selección mayor de fútbol de El Salvador y podría debutar en el estadio Cuscatlán ante Estados Unidos en el inicio de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022. El volante del Eindhoven FC habló sobre sus primeros días trabajando con el combinado nacional.



Enrico Dueñas le pega al balón en un entrenamiento en el estadio Cuscatlán previo al encuentro entre El Salvador y Estados Unidos en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022. Foto: Julio Umaña, El Gráfico.



¿Cómo fue tu primera práctica con la selección?

Estuvo buena, fue una práctica corta porque viajé por 19 horas para venir acá, así que estaba un poco cansado, estuve entrenando un poco la posesión del balón, pero estuvo buena.





¿Cuáles fueron tus primeras impresiones del estadio Cuscatlán?

El estadio es genial, es un gran recinto, la cancha no estaba muy suave pero esta buena para jugar, y creo que Estados Unidos tendrá dificultades para vencernos en casa.



¿Cómo te has llevado con tus compañeros?

Mis compañeros me han recibido bien, conozco a algunos de la sub-23, conozco al entrenador, me dieron una acogedora bienvenida y todos los jugadores son amables conmigo y yo también lo he sido con ellos.

¿Cómo te sientes al saber que podrías debutar con El Salvador en un partido de eliminatorias mundialistas?

Espero tener minutos, si los obtengo lograría convertir un sueño en realidad, el de poder jugar para El Salvador y en un gran partido como las eliminatorias, es muy genial vivir esta experiencia.



¿Cómo ves a la selección de Estados Unidos?

Es un gran equipo, tiene jugadores de élite, por supuesto, será difícil jugar ante ellos pero nosotros tenemos un buen equipo, somos luchadores y podemos conseguir buenos resultados.



¿Qué tan distinto es para ti venir aquí a El Salvador y jugar con la selección con respecto al trabajo en tu equipo el FC Eindhoven?

Para mí el fútbol es solo fútbol; es un país diferente con un idioma diferente pero para mí en el campo me siento libre, mis compañeros son amables conmigo, tenemos una buena relación, y en el campo es buena, y claro el clima es más cálido pero me gusta el país.

Enrico Dueñas, el neerlandés nacionalizado salvadoreño, jugará por primera vez en el estadio Cuscatlán en el marco del inicio de la octagonal de la CONCACAF rumbo a la Copa Mundial de Catar 2022. Foto Julio Umaña, El Gráfico.



¿Cómo ves el trabajo de Hugo Pérez?

Bastante bien, lo conozco desde la sub-23 . Él ha hablado conmigo sobre mi estilo de juego, lo que debo hacer en la cancha. Vi lo que hizo en la Copa Oro y es un gran estratega y un gran entrenador.

¿Cómo describirías tu estilo de jugar fútbol para alguien que no te ha visto en acción?

Soy un volante ofensivo, ya sea en la izquierda o derecha, soy un jugador técnico, puedo jugar con ambos pies, puedo regatear y hacer goles. Así soy yo.



Hace algunos años atrás ¿te habrías imaginado recibir esta bienvenida y el apoyo que los aficionados te han dado?

No, no esperaba que fuera tan grande la bienvenida. Hace dos años Hugo Alvarado (scout de la FESFUT) le envió un mensaje a mi hermana y luego el balón empezó a rodar, antes había jugado para Países Bajos, pero esto… sí...me agrada todo esto. Los aficionados me quieren y yo los quiero a ellos. Es un poco abrumador todo esto pero mantengo la calma.