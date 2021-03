Enrico: "Espero ser un buen jugador para El Salvador en el futuro"

Enrico Dueñas fue uno de los jugadores de la selección Sub-23 salvadoreña que se destacó en el torneo preolímpico de Guadalajara. El jugador del Vitesse de Holanda fue titular en los tres encuentros que disputó el equipo, siendo uno de los elementos que más llamó la atención a los aficionados cuscatlecos.

“Pienso que para nosotros como El Salvador fue un buen torneo. Mostramos lo que podemos hacer. Creo que en el primer partido nos teníamos que acomodar entre los compañeros pero en el segundo y en el último encuentro jugamos un buen fútbol y le enseñamos al mundo que podemos hacer las cosas bien”, comentó el jugador de la preolímpica.

El salvadoreño-holandés tuvo su primera participación con El Salvador, dejándole una gran satisfacción de haber debutado con la azul en un torneo oficial. A lo largo del torneo, muchos aficionados salvadoreños mostraron su afecto y cariño hacia el jugador del Vitesse, deseándole la mejor de la suerte a él y a la selección.

“Fue un gran honor para mí. Amo a El Salvador, lo llevo en el corazón. Fue un gran sentimiento ponerme esta camiseta y nunca olvidaré este momento. He leído algunas cosas, veo que me demuestran cariño y la verdad aprecio eso. Espero que pueda ser un buen jugador para El Salvador en el futuro y quiero agradecer al país”, agregó Enrico.

Debido a la participación que tuvo Dueñas en el torneo preolímpico, empezaron a surgir comentarios en las redes sociales de muchos aficionados pidiendo al legionario para la selección absoluta que dirige el técnico mexicano Carlos de los Cobos.

“Creo que sí aceptaría la convocatoria de la selección mayor. Creo que este torneo fue un gran sentimiento para mí en torno al país y a mis compañeros que fueron una gran familia. Creo que la selección mayor es una grada y un nivel más arriba, entonces sería un sueño jugar en el primer equipo. Si me llaman, lo pensaré. En estos momentos solo sueño con eso, ojalá me llamen y pueda tomar mi decisión. He leído un par de cosas en internet, pero es el entrenador quien me tiene que llamar”, detalló Dueñas.

Luego de participar en el torneo de Guadalajara, Enrico volverá a Holanda para incorporarse nuevamente a su equipo, Vitesse, dónde buscará anotar su primer gol con el equipo mayor.

“Quiero sumar la mayor cantidad de minutos con mi equipo y convertir mi primer gol en la competencia”, remarcó el jugador europeo.