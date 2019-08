Entrenador de Bryan Pérez: "Empezó como un niñito y ahora su mejoría es increíble"

Marcelo Castellanos tiene cinco años de trabajar al lado de Bryan Pérez. Destaca del surfista su responsabilidad, trabajo y disciplina en los entrenamientos. No se rinden y buscarán la marca que les dé la clasificación a Tokio 2020.

¿Cómo se sienten con esta medalla de bronce ganada el fin de semana?

Estamos súper felices por la medalla de bronce, obviamente hubiéramos querido la de oro, pero estamos satisfechos de haber llegado hasta acá. Es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace años y poder ver los resultados y ver a Bryan compitiendo con campeones mundiales y ganando es una gran satisfaccion.

¿Cómo evalúa la competencia que tuvieron?

El surfing es como todo, a veces se gana y se pierde. Esta vez, en este último heat a Bryan le tocó perder... lo aceptamos y aprendemos de esto. Estamos motivados para seguir dándole adelante.

¿Bryan mantuvo su nivel en sus días de competencia en Lima?

Creo que la presentación de Bryan se ha mantenido desde el primer día, se ha mantenido excelente. Le ha sacado el mayor provecho a cada una de las olas que ha agarrado, como en el surf es de a quién le salió la ola y a quién no, como la que falló en ese heat (domingo), (pero) no tengo nada de qué quejarme, no hay nada que mejorar. Al final el objetivo es que él estuviera en el momento presente y que se divirtiera, que disfrutara el momento.

¿Es este el mayor logro de Bryan en su carrera?

Por ahora sí, es su mayor logro. Ha andado en varias competencias que son para clasificar al tour mundial y ha tenido un par de resultados y el de ahora es el más alto que ha alcanzado.

¿Seguirán buscando el pase a Tokio 2020?

La oportunidad que queda es el Mundial de Surf de la ISA (Asociación Internacional de Surf, por sus siglas en inglés) el 7 de septiembre de este año. Es la oportunidad y vamos a ver si vamos a pelear por ese chance.

¿Cuánto tiempo tiene de trabajar con Bryan?

Cinco años de estar entrenando con él. Empezó como un niñito y verlo ahora con esa mejoría es increíble. Él se ha ido desarrollando no solo como atleta, sino como persona y cualquiera que conoce a Bryan dice que es un campeón, no solo del surf, sino de la vida, ha salido adelante con un montón de dificultades y a pesar de todo eso él se ha convertido en un ejemplo para El Salvador y no es que él sea solo talento, es un muchacho responsable, humilde, que entrena duro que sabe lo que quiere, quiere ser un campeón mundial, está trabajando por eso.

¿Es Bryan un atleta de élite?

Definitivamente. Es un atleta no solo por cómo surfea, sino por cómo entrena en los cuatro pilares, que son la parte física, técnica, táctica y psicológica y eso lo hace un atleta élite, no solo en el país sino en el mundo de surfeadores de clase mundial. Definitivamente es un atleta élite.

¿Qué significa para usted, como entrenador de Bryan, esta medalla?

Para mí significa obtener un fruto de todo lo que se ha venido haciendo, y claro, que sabemos hacia dónde vamos, sabemos que (Bryan) va avanzando en cada competencia y le demostramos a la gente que sí se puede. Esto nos va a dar más motivación y darle para adelante... Bryan ya se la creyó de que él puede.