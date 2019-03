Entrenador de Guatemala: "Selección de El Salvador intimida y golpea"

El timonel de la selección chapina, Walter Claverí, no comparte la idea de que su equipo pega y, contrario a eso, cree que golpea más su rival de este miércoles, la escuadra de El Salvador.

"Nosotros no nos caracterizamos en pegar, tratamos de jugar al fútbol como ellos (salvadoreños) pero son más vehementes a la hora de ir por el balón, intentan intimidar y golpear", declaró.

"La mejor forma para jugar contra selecciones así es circular rápido la pelota y que no tengan opción de pegar por atrás, una característica que tiene a veces el futbolista salvadoreño pero tienen jugadores rápidos e inteligentes que se han venido preparando en los últimos dos años tanto en Liga de Naciones como en amistosos y nos llevan un poco de ventaja'', agregó.

Para Walter Claverí será un partido equilibrado. ''El Salvador es un rival del área pero podemos ganarle o nos pueden ganar pero nuestra mentalidad es jugar bien y ganar, desplazarnos bien dentro del campo con ideas claras y esperando que nos sirva, confío mucho en el modelo de juego aunque he oído de amigos periodistas que no es la forma que Guatemala debe jugar, yo sí creo en esta idea'', apuntó.

RENOVACIÓN

Cuando Guatemala sufrió una sanción de FIFA perdió presencia en 2017, perdiédose la Copa Centroamericana y la Copa Oro. La selección mayor de ese país se reactivó en agosto y, desde entonces, ya sostuvo cinco amistosos internacionales. Ganó dos (a Cuba) y perdió tres compromisos (Argentina, Ecuador e Israel). Contra El Salvador será el sexto partido de una selección renovada.

Claverí tiene este mes, además del juego ante la escuadra salvadoreña, otro ante Costa Rica. Su equipo no participa en la Liga de Naciones y, por tanto, no aspira a Copa Oro, pero busca consolidarse nuevamente porque su apuesta real es la eliminatoria al Mundial de Catar.

El juego del miércoles en el Banc of California de Los Ángeles es una prueba más para una Guatemala que quiere dejar atrás la imagen de ser un equipo que jugaba al pelotazo, que caía en el juego brusco.

''Ante El Salvador se busca jugar en todos los sectores de la cancha, jugar con propiedad y salir a buscar el gol. Necesitamos ganar para entrar en confianza para el partido contra Costa Rica'', dijo Claveri.

A la consulta si ya tenía el once titular, confirmó que no. Sin embargo, en la práctica del lunes ventiló un posible once para enfrentar a El Salvador: Nicolás Hagen, Ángel Cabrera, Carlos Gallardo, Héctor Moreira, Alex Cifuentes, Pablo Aguilar, Alejandro Galindo, Brandon De León, Jhon Méndez, Kevin Norales y Edi Guerra.