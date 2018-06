Entrenador de Nigeria revela que “aman a Messi” antes de enfrentar a Argentina

El entrenador del seleccionado de Nigeria, Gernot Rohr, dijo hoy que a Lionel Messi "lo ama todo el mundo", pero advirtió que sus futbolistas no tendrán piedad de Argentina mañana en el duelo clave por la clasificación a octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

"A Messi lo amamos, todo el mundo lo ama. No es nuestro problema si será o no su último mundial, sino para nosotros clasificar", dijo hoy Rohr en la conferencia de prensa previa en el estadio de San Petersburgo, sede del duelo.

El técnico alemán aseguró que Nigeria no piensa en la mala forma de Argentina en el Mundial. "Nos enfocamos en nuestro juego. Vinimos a conseguir un resultado y no a ver jugar a Messi. No hay que dar concesiones ni tener piedad, todos queremos ganar", declaró.

El entrenador alemán piensa capitalizar este momento gris de la albiceleste. "Nuestra mentalidad es positiva, Argentina tiene algunas dudas y queremos tomar ventaja de eso", comentó Rohr, que ya dirigió a otras tres selecciones africanas.

Argentina, que lleva un empate y una derrota, está obligada a ganar a Nigeria para poder avanzar a los octavos de final. A los africanos, por su parte, podría bastarles un empate si Islandia no gana en el otro partido de la zona a Croacia.