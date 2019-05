Entrenador del Águila ve "justa" la final ante Alianza

Carlos Romero dirigirá su primera final como timonel principal este domingo, ante Alianza. Será desde el banquillo de Águila, en donde apenas tiene dos torneos y ya está en un juego que vale por un título.

El domingo estuvo en el estadio Cuscatlán para tomar los últimos apuntes del juego de los albos. Se los llevó en su carpeta mental.

"Por su historial y todo lo que han logrado estas instituciones me parece que es lo más justo. Qué bueno que se vuelvan a enfrentar en una final, dado que desde el 87 no pasaba".

"Qué bueno que se vuelvan a revivir estos momentos. Esta final es un estímulo para todo el fútbol nacional", aseguró el estratega del equipo naranja y negro en charla con esta redacción.

Sobre lo futbolístico, Romero compartió con este medio algunos apuntes que hizo sobre los blancos, de cara a la final del Clausura.

"Alianza es un equipo que maneja bien los tiempos. Tiene buena dinámica de fútbol, tiene jugadores clave que hacen ese trabajo mas fácil a su técnico. Alianza también es sólido en defensa, tienen un buen portero (Rafael García)", señaló.

"Creo que en la forma en que nosotros hemos enfrentado a Alianza, nada podría cambiar en esta final. Acá cuentan las decisiones que cada jugador pueda tomar en el terreno de juego. Eso es fundamental", añadió el timonel nacional.

TIENE FE

Por otra parte, el estratega del conjunto migueleño cree que su equipo llegará a la capital para hacer una buena presentación este fin de semana.

"Como Águila, no hemos venido a hacer malos juegos al Cuscatlán. Recuerdo ese juego que perdimos contra Alianza por 2-0 en la primera vuelta. Luego en la segunda terminamos 0-0, jugando nosotros como local. Esa ocasión me gustó por la forma en que mi equipo jugó. El escenario se presta para que hagamos buen fútbol. Ahora solo falta que reafirmemos nuestra participación en este certamen con una final y por qué no soñar con un título", externó Romero.