Entrenador del Limeño no descarta que puedan pelear por el título

Luego del empate 3-3 contra Pasaquina, el nuevo técnico del Municipal Limeño, Emiliano Barrera, sacó sus conclusiones, de cara al Clausura 2018 y cree que tiene equipo para llegar a la final del Clausura 2018.

"Intentamos jugar al fútbol. Más allá del resultado esto sirve para evaluar a los jugadores y el sistema táctico. Me sirvió para sacarme dudas de los jugadores que estaban a prueba y de algunos otros errores que cometimos en lo táctico, que vamos a corregir para llegar bien el domingo (ante Alianza, por la fecha uno del Clausura). Quedé conforme", apuntó el estratega gaucho.

Para Barrera, el fogueo contra Pasaquina fue idóneo, porque es un equipo de la misma categoría. "Nos hemos propuesto jugar bien al fútbol, tener el balón. Ese es el primer objetivo. Eso nos va a llevar a tener buenos resultados. Jugar contra un equipo de la misma categoría es lo que pedí. No me servía jugar contra un equipo se segunda o tercera y golearlo. Tenemos equipo para llegar al último partido del torneo", apuntó Barrera.

YA TIENE SU TITULAR

Por ahora el timonel suramericano indicó que ya tiene el equipo titular para el primer juego, ante Alianza.

"Ya tengo el equipo en mi cabeza. No soy de cambiar mucho sobre el once ideal. La llegada de Francisco Álvarez será buena para el equipo. No vamos a pegar patadas ni tirar el balón para arriba", dijo el estratega.