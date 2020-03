Entrenador salvadoreño en Italia: "El coronavirus nos ha cambiado la vida"

Antonio Henríquez es un entrenador salvadoreño radicado en Italia desde hace 31 años, sometido en la actualidad a cuarentena en su casa ante la amenaza del coronavirus en uno de los países más afectados por esta pandemia.

Este estratega, radicado en Milán, que ha dirigido canteras de equipos del fútbol italiano, sostuvo que "llevamos nueve días de cuarentena, nos tienen encerrados, todo se trata de ser coherentes, estamos respetando, tenemos familias que proteger, debemos respetar las leyes, vivo en el centro de Milán. Salgo solo por emergencia, a comprar las cosas necesarias para la casa y hacemos grandes colas para comprar, nunca me imaginé que en un país como Italia viviríamos una situación así,

"Esta es una batalla para personas como en mi caso que están acostumbradas a estar en los campos de fútbol, esto nos ha cambiado la vida, pero somos responsables, nos hemos puesto límites en familia, aquí vemos cosas crueles, hemos entendido todo", añadió.

Este entrenador, que dirigió al Ausonia Calcio, filial del Inter de Milán, manifestó que "dicen que esto (cuarentena) se extenderá por dos semanas más, apenas terminamos una, y si esto se alarga, complicado. Dicen que las escuelas iniciarán hasta el 2 de mayo, esto es un desastre."

Henríquez es entrenador de profesión desde hace 15 años, se especializa en la dirección de equipos en formación como el Brera Calcio, Opera Calcio, equipos regionales en Milán "la gente ha entendido,me pude ir a El Salvador, pero no quise porque pude llevarme el virtus, vivimos una situación preocupante, aunque los supermercados están abastecidos, tranquilos en ese sentido".

"Solo permiten salir a una persona por familia, en mi caso soy el responsable, aunque ya le dije a mi familia que si me infecto, no regresaré a casa porque no los quiero contagiar", concluyó.