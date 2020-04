Entrenadores colombianos de Alianza buscan volver a su país

Los técnicos colombianos de Alianza, Wilson Gutiérrez y Gustavo Bustos intentan regresar a Colombia. Ambos lideran gestiones para ellos y un grupo de paisanos en el camino de regreso al país sudamericano, pero hasta la fecha no obtuvieron la respuesta deseada.

"Desde hace 20 días enviamos el primer formato al consulado de acá, pero no se nos dio respuesta. Estamos buscando opciones para volver a casa con otro grupo de compatriotas", dijo Wilson Gutiérrez.

Por su parte, Gustavo Bustos reiteró la versión de Wilson: "La opción que surge es volver como un vuelo humanitario, pero sin nada por confirmar aún. No conozco la cifra exacta de los paisanos que quieren volver a Colombia. Incluso sé que en el grupo hay gente que es de países vecinos", dijo Bustos.

Por ahora, los dos entrenadores albos y algunos jugadores colombianos de otros equipos en el país siguen a la espera de una respuesta. Desde Metapán, los cafeteros Heiner Caicedo y Yeison Murillo dijeron que también están a la espera de una respuesta del consulado colombiano en el país.

VARELA, TAMBIÉN

Hace una semana, Alianza confirmó que José Pablo Varela no seguirá en el equipo para el Apertura 2020. El volante uruguayo dijo que estaba a la espera de la reapertura del Aeropuerto Monseñor Romero para salir del país para así reunirse con sus familiares en tierras.

Por su parte, el mexicano Felipe Ponce tuvo mejor suerte en los trámites para volver hasta su casa, ubicada en Torreón.

"En El Salvador no hay aviones por este problema de salud que hay actualmente. Está cerrado el aeropuerto y me tocó viajar por tierra hasta la primera ciudad de México y de ahí por avión hasta Ciudad de México y luego hasta Torreón. Las Embajadas de México en El Salvador y Guatemala nos ayudaron a salir. Era la única oportunidad que teníamos, sino, ya no lo íbamos a poder hacer", relató el mediocampista azteca.