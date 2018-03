Entrenadores confían en el debut de Eduardo Lara con El Salvador

Lee también

La selección salvadoreña que dirige el colombiano Eduardo Lara genera buenas expectativas entre los técnicos que dirigen dentro del fútbol profesional salvadoreño.Ramón Sánchez, técnico del Firpo, se mostró optimista con este nuevo inicio de proceso para un seleccionado mayor.“Uno como salvadoreño está ilusionado y quiere que le ganen a Costa Rica. Uno se ilusiona cuando ve que el grupo tiene armonía, eso es importante. Veo que hay buena relación entre los jugadores”, expresó Sánchez.“Con Costa Rica, cualquiera que diga será fácil porque ocuparán un equipo alternativo se equivoca, porque ellos tienen jugadores de otra categoría. Tienen un torneo competitivo, sus jugadores siempre tienen condiciones para representar bien a su selección”, manifestó el técnico pampero.Edwin Portillo, siete veces campeón con Isidro Metapán, tiene fe en este nuevo proceso. “Ojalá con este nuevo proceso las cosas cambien. El profesor Lara tiene buenos conocimientos, es un buen entrenador. Confío en que las cosas salgan bien en este torneo. Nos alarmamos cuando jugamos contra los ticos, pero si ellos presentan una selección B tendremos más opciones”, destacó el “Bochinche”.Osvaldo Escudero, técnico del FAS, apuesta por un empate. “Es el juego más difícil, puede ser un empate. Confío en el grupo, hay buenos jugadores y Lara es un buen profesional”, acotó.Óscar Benítez, ex miembro de la Comisón encargada de escoger al nuevo seleccionador, opinó que Rodolfo Zelaya puede ser la clave para la selecta.“Me parece que es un gran prospecto adelante, puede descifrar cualquier enredo de las defensas y tenemos más potencia en ataque. En las demás líneas se anda bien, es una buena apuesta con la forma de jugar que propone el profesor (Eduardo) Lara. Hay gente que puede disputar el balón en la defensiva, mientras hay mucha gente que puede merodear el área contraria”, analizó Benítez.El ex seleccionador nacional mencionó que será una prueba de “ligas locales”, para determinar el crecimiento de la región. “Es una buena prueba para medir el crecimiento de nuestra liga. Sea A o sea B o sea C, Costa Rica siempre tendrá un buen nivel”, agregó.