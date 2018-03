Entrenadores de la liga mayor aprobaron el debut del colombiano Eduardo Lara

Lee también

El empate entre El Salvador y Costa Rica fue bien recibido por tres técnicos de la primera división del fútbol salvadoreño. Para Osvaldo Escudero, técnico de FAS, la selección que dirige el colombiano Eduardo Lara aprobó el debut.“Fue un muy buen partido de la selecta, mereció ganar. Si (Nelson) Bonilla estaba preciso, ganaban sin complicaciones”, expresó “el Pichi” Escudero sobre el encuentro.Nelson Ancheta, técnico de Dragón, también alabó a la selección. “Vi muy bien al equipo. Lo vi tácticamente ordenado, el portero nuestro no tuvo muchas intervenciones. Nos faltó definir, tuvimos cinco o seis oportunidades claras, por eso no logramos ganar. Nos vimos mejor que Costa Rica”, manifestó Ancheta.“Es positivo este empate porque veníamos de varios partidos sin ganar, varias derrotas, el empate es bueno porque pese al corto tiempo de trabajo del profesor Lara se ha visto una idea. Lastimosamente no logramos concretar, porque tuvieron oportunidades”, agregó el timonel de los mitológicos.Agustín Castillo, ex técnico de la selecta y actual entrenador de Sonsonate, observó un encuentro favorable a El Salvador. “Costa Rica tuvo más la pelota, pero El Salvador generó más ocasiones de gol. Son partidos diferentes a otros, en la faceta de crear espacios nos vimos bien, pero Costa Rica le ganó la posesión. El Salvador defendió bien y salió rápido en las contras”, analizó la Chochera.