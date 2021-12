Entrevista | “Algunos jugadores se han vuelto mercaderes del fútbol”: Joaquín “Kin” Canales

Corría el año de 1980 cuando el futbolista Joaquín Canales Escobar, figura de Alianza en la década de los 80 y 90, jugaba en la categoría libre del Torneo Industrial Cónica amateur con solo 15 años de edad. En dicha liga, fue descubierto por el profesor Francisco Zamora, quien dirigía en ese torneo y que también era el técnico de la reserva de Alianza F.C. en aquel entonces.

Estuvo 6 meses en la reserva para debutar en el primer quipo con solo 16 años en 1981 y portando el número 46. Posteriormente, se consagraría en primera división siendo campeón del futbol nacional en las temporadas 1986-87, 1989-90, 1993-94 y 1996-97. Convirtiéndose en esos años en capitán indiscutible de la “Orquesta Alba” y portó la camiseta número 10 hasta su retiro en 1997 con 33 años de edad.

A pocos días de una nueva final este 2021 para el conjunto albo, “Kin” Canales contrastó el Alianza de su época como jugador con el plantel actual. También, habla de su paso por la selección nacional y de su vida privada. Además, critica los aspectos técnicos, anímicos y físicos que carece el jugador salvadoreño.

Foto/ArchivoLPG

¿De dónde nació el gusto por el fútbol?

El gusto por el fútbol nace desde la edad de 5 años. Los inicios fueron a la edad de 7 u 8 años jugando en la calle, en la colonia donde me críe. Desde pequeño me gustó el fútbol. Las habilidades son cosas innatas o por cosas de genes. Mi padre también jugó fútbol. Los genes se heredaron. Primero me desarrollé jugando en las calles y posteriormente en las ligas infanto-juveniles de El Salvador para después pasar a las reservas. Nunca pensé que iba a llegar a jugar en la Liga Mayor.

De pequeño, ¿a quienes admirabas?

En ese tiempo admiraba a Michel Platini, un jugador muy exquisito en la media cancha de Francia. Lo admiraba por el tipo de juego que él desarrollaba, muy limpio, creativo dentro del terreno de juego y una visión excelente. Era algo muy bonito de querer imitar a una persona en ese aspecto.

¿Qué sentía Joaquín Canales de 16 años al debutar en primera división a tan corta edad?

Sentía un poquito de nerviosismo en los primeros juegos, posteriormente te vas adaptando. En el segundo partido que jugué con Alianza hice 3 goles, de ahí la historia comenzó.

¿Cómo fue ese proceso de llegar a ser capitán, una figura de Alianza?

Fue un proceso largo. Cuando llegué usaba el número 46 en reservas. Mi desempeño de ese año (1982) hizo que me promovieran a primera división. Desde las infantiles me gustaba usar el número 9. Pedí el número, pero ya lo tenía otro jugador. Pregunté por los números disponibles, me dijeron: el 7, 11, 13,14 y el 10. Yo dije: quiero el 10. ¿Por qué?, me dijo el presidente del equipo. Porque el 10 está más cerca del 9, dije. A este número hay que hacerle honor, me dijo. Bueno, usted démelo y si no le hago honor, el otro año me lo quita. Use ese número por casi 17 años.

Foto/ArchivoLPG

¿Por qué el número 9?

Me gustaba desde las infantiles porque había un jugador, Hugo Ottensen, que usaba ese número. Era un jugador de Alianza, pero yo no era aliancista. Me gustaba el Juventud Olímpica, pero me gustaba como jugaba Hugo Ottensen y por eso el número 9.

¿Qué siente pasar de meter goles en tu colonia a un escenario como el de la final de la temporada 86/87?

Es algo indescriptible, de estar jugando en la calle llegar a jugar al Estadio Cuscatlán. Ese año que ganamos el campeonato contra Águila, Alianza tenía 20 años de no ganar campeonato y ese fue mi primer campeonato.

¿Quién te coloca como capitán por primera vez?

La primera vez que fui capitán fue en 1990 con Hernán Carrasco. La capitanía es algo que se merece, antes o después, depende del técnico. Hay muchas razones por las cuales te pueden poner de capitán. Una puede ser por levantarte el ánimo, otra por jerarquía, otra por tu personalidad. Hay varios aspectos, pero obviamente yo fui capitán por la jerarquía, por el tiempo en el equipo.

¿Hay algún vínculo especial entre Joaquín Canales y Hernán Carrasco?

Don Hernán era una persona muy educada, muy estudiada, además muy respetable, siempre muy recto. Yo admire mucho a don Hernán, sabía mucho de fútbol, hablaba mucho con el jugador, si te pasaba algo trataba de ayudarte. Llegamos a tener mucha comunicación, me intervino y me expreso sus deseos que fuera capitán. El acercamiento de él como persona, como entrenador, muchos aspectos que lo hicieron una gran persona.

Foto/Archivo LPG

Siendo una figura del equipo ¿cuál es el perfil que debe tener un jugador de Alianza?

Obviamente debe tener identidad con el equipo, antes sí se tenía identidad. Tú llegabas al equipo y tenías que pasar 5 o 6 años en el conjunto antes de pasarte a otro. Adquirías una identidad, tanto para el equipo como para la afición. Te convertías en un símbolo. Ahí naciste y ahí moriste.

Ahora las cosas han cambiado porque un jugador pasa de un equipo a otro, hay intereses de por medio, se ha perdido esa identidad. Se pierde el amor a los equipos que te dio la oportunidad de ese equipo que te dio la oportunidad.

¿Qué se diferencian de los jugadores de antes con los de la actualidad?

Primero: falta de identidad con los equipos; segundo: se ha perdido el espectáculo dentro del terreno de juego, ahora si ves los partidos muchos son bastantes mediocres. No hay espectáculo en los estadios, hay pocos buenos extranjeros. Ellos (los extranjeros) tienen que llegar a El Salvador a enseñar, demostrar que son mejores que los nacionales.

Sin embargo, hoy los nacionales son mucho mejor que los extranjeros que contratan. Uno de los últimos extranjeros que llegó a El Salvador a enseñar fue Carlos Alberto Reyes, es uruguayo. A los nacionales les preocupa más andar de pinta, de verse bien sin antes demostrar nada, solo les interesa cobrar más. Antes, demostrabas y después cobrabas. Hoy querés cobrar antes. Algunos se han vuelto "mercaderes del fútbol", les llamo. Se venden al mejor postor.

Durante sus 17 años de carrera en el Alianza se cruzó con muchos futbolistas que fueron sus compañeros ¿con cuál se queda de todos ellos? ¿Cuál fue su mejor amigo?

Estuve con muchos jugadores extranjeros y otros que estuvieron en otros equipos, como Mario Figueroa, que estuvo en Atlético Marte, y Fernando Sosa que fue un gran compañero mío. Sin embargo, con quien entable una amistad, quizá porque siempre fuimos compañero de cuarto, fue con el uruguayo Hernán Fernando Sosa.

Foto/ArchivoLPG

¿Te convence el Alianza de la actualidad?

He estado viéndolos en la televisión y no encuentro un jugador que tenga jerarquía, que sea líder dentro del terreno de juego y mucho menos fuera de la cancha. Para mí no existe ninguno que tenga cualidades para poder serlo. Estoy hablando alguien como un Palacios Lozano o Carlos Reyes. Les falta mucho.

¿Qué condiciones les hace falta a los futbolistas en general de la actualidad?

Anímicas, físicas, amor a su equipo, actitud, perseverancia, inteligencia. Les falta técnica, idea de juego, hay mucho jugador que tira la pelota solo por tirarla. Tienen mucho que aprender, es un trabajo que se debe hacer en las reservas o en los equipos que ha estado. Es una decepción ver un jugador de primera que no sabe ni cómo parar una pelota. Hay muchos jugadores en primera que no deberían estar jugando.

Foto/Archivo LPG

Se dice que en la década de los 80 San Lorenzo de Almagro en Argentina lo pretendía ¿por qué nunca se consumó el fichaje?

Sí, fue cierto. Poca gente sabe eso. Mi compañero Hernán Fernando Sosa me tenía el contacto. No es que no me hubiese querido ir, el pase no era mío, sino de Alianza, tenía que haber un acuerdo entre San Lorenzo y Alianza. El problema fue que se perdió el contacto del presidente de San Lorenzo con Sosa.

Joaquín “Kin” Canales debutó en la selección nacional de El Salvador con solo 19 años. Formó parte de la nueva generación de futbolistas conformada después del mundial de España 1982, mundial en donde la “Selecta” tuvo un papel desastroso. Su primera convocatoria llegó en 1984 para una eliminatoria olímpica y fue llamado por el profesor Armando Contreras Palma.

Foto/ArchivoLPG

Luego, estuvo convocado en los juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 con el profesor Raúl Magaña. Posteriormente, pasó a la selección mayor donde llego a disputar las eliminatorias de México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994. Sin embargo, jamás logro consagrarse como figura con la camiseta nacional.

¿Por qué el “Kin” Canales de la selección era tan criticado?

En ese entonces había intereses dentro de la selección y no todos logramos consolidarnos en aquellos años, era un nuevo comienzo. En la época que estuvo Gil en la federación, la mayoría de los jugadores de la selección eran de FAS. Cuando estuvo Ernesto Muyshondt, la mayoría de seleccionados eran de Águila. Cuando estuvo Sergio Torres, la mayoría era de Firpo. Entonces había intereses creados.

¿Qué significa para ti ver el deterioro de la selección desde la época de los amaños?

Es decepcionante. Como salvadoreño te sentís mal. Desde mi perspectiva de jugador me decepciona y a la gente aún más. La afición dejaba de comer por ir a ver a la selección y salen que amañan partidos. El castigo tuvo que haber sido para todos y hacer una nueva selección. En nuestro tiempo, nunca oímos rumores de amaños, todo eso fue una sorpresa para mí.

En la actualidad, “El duende Albo” reside en Houston, Texas junto a su esposa y sus tres hijos y trabaja para una compañía internacional de paquetería. También, continua en el ámbito deportivo trabajando para distintos programas sociales en ayuda a comunidad latina en Estados Unidos, sale a hacer su rutina de ejercicios y se mantiene al tanto del “equipo de sus amores” a través de la televisión.

Foto/ArchivoLPG

¿Quién es hoy el “Kin” Canales?

Ahora trabajo para una empresa americana de paquetería, luchando. Me casé con una profesora de Pennsylvania. Estamos bien acá, somos felices. Las razones de emigrar fueron personales. Uno de mis hijos estaba acá en Estados Unidos. Tuve que emigrar y dejar todo en El Salvador, hacer una nueva vida acá. Soy una persona que le gusta correr, que corre maratones en todos los aspectos.

Después del retiro ¿usted se relaciona con el fútbol de alguna manera? ¿Nunca pensó en formar parte de algún cuerpo técnico?

Me relaciono del futbol haciendo obras benéficas, como partidos benéficos y cosas así. También, trato de hacer ejercicio o salir a correr para mantener el físico. Pero, para ser sincero, no. Nunca me ilusioné con ser técnico. El detalle es este: en El Salvador están a base de resultados, no les dan procesos. De nada sirve tener un título en El Salvador porque solo es algo efímero. Pierdes tres o cuatro partidos y vas para fuera, perdiste tu trabajo.

Si acaso haces proceso, debes que tener dinero, infraestructura, patrocinio. A los directivos no les interesan los procesos, ellos quieren campeonatos como sea: bien, mal, mediocre, pésimo. El objetivo no es un buen espectáculo, crear canteras, buenos jugadores, los directivos no están interesados en eso.