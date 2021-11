Entrevista | “No hice nada extraordinario”: Alberto “la chochera” Castillo

La llegada de Agustín Castillo al Águila ca yó como anillo al dedo. "La Chochera", quien ejerce su segundo ciclo como entrenador del club migueleño, explicó cómo se dio la escalada deportiva del equipo desde su llegada y cómo manejó la situación camerino.

¿Qué significó para usted regresar al fútbol salvadoreño luego de casi tres años?

Justo terminé con Metapán y a los 10 días falleció mi mamá, entonces me quedé arreglando cosas familiares y vino la pandemia. Después salieron dos equipos para trabajar y se alargó el regreso a El Salvador, curiosamente este año me habían hablado dos equipos, pero no se llegó a un acuerdo. Después me llamó Águila, lógicamente estos retos son los que buscamos los técnicos, y me decidí rápido, arreglé las cosas y vine. Mi regreso al Águila es importante porque estuve como jugador y entrenador y es por eso que más rápido me decidí.

¿Qué ha hecho en el Águila desde su llegada?

Seré sincero, en el tema disciplinario y camerino no he hecho nada, creo que se exageró lo que sucedió, primero porque conozco a muchos jugadores que han estado conmigo y segundo porque no he notado nada extraño, he tenido camerinos complicados en otros equipos y sé que a veces pasan el tema, quizá no se manejó bien la situación, no se tomaron los correctivos (...) no hice nada, solo hablé con ellos, que comenzarán de cero, que no venía a castigar, me centré más en el tema deportivo, ya que el equipo había caído al séptimo lugar, me preocupaba más.

¿Cómo hizo para que los líderes recuperaran su mejor versión para ayudarle al equipo?

Siempre he sido amigo de los jugadores, pero en el buen sentido de la palabra y a Benji lo hice debutar a los 18 años, a Mayen lo hice debutar en cuando vino para FAS y en la selección y las cosas que se decían de ellos, ni les he preguntado sobre eso, me centré en hablar de un poquito en lo que habíamos vivido y que intentaría devolverlos a su mejor versión.

Te soy sincero, no hice nada extraordinario, solo que a mí me gustan los jugadores serios, profesionales. Si fuese cierto lo que decían de ellos, vinieran tarde, fueran relajados, y no, estos entrenan como si son caballos, no tengo ninguna queja de ellos.

¿Qué opina sobre el buen momento que pasan jugadores como Maciel y Nico Martínez?

Creo que la confianza lo hace todo, al principio hubo un poquito de hielo con la gente no conocía, pero yo les fui claro desde el principio y lo que quería de ellos, que quería un equipo que sea práctico. Cuando hice mi primer partido en la práctica, me gustó lo que vi, y ese equipo puse contra FAS y han jugado con tanta confianza que está lo de Maciel, que sorprende su gran nivel y lo de Nicolás Martínez.

¿Percibe usted en el grupo ese hambre de ir por el título?

Hambre de título yo creo que lo tiene todo el mundo, pero sí los veo compenetrados, yo les digo una cosa siempre, que no piensen en el último partido porque hay que sacar varios partidos más, ir paso a paso y producto de ello saldrá la opción de ir a una final que no se les da a todos.

¿Qué opina de los juveniles?

Todos juveniles, incluidos Styven Vásquez son buenos, Águila tiene futuro. Hice debutar a Francisco Águila y es probable que debute a dos más.