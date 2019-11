"Entró a mi cuarto sin tocar la puerta y me preguntó: '¿Qué hace aquí tan solita?'": Denuncian acoso sexual dentro de selección femenina

Grupo LPG tuvo acceso a declaraciones de varias jugadoras de la selección mayor femenina que denuncian supuestos acosos sexuales y discriminación por preferencias sexuales de parte del cuerpo técnico del equipo, conformado por Elmer Guidos, técnico principal; David Hernández, auxiliar técnico, y Carlos Cortez, preparador físico.

Los hechos sucedieron el año pasado en la concentración previa al clasificatorio centroamericano rumbo al Premundial y durante el mismo que se realizó en Bradenton, Florida, en Estados Unidos, según contaron las jugadoras que formaron parte de ese proceso.

María, a quien llamaremos así por motivos de seguridad, contó los momentos incómodos que pasó con Guidos en la concentración durante el clasificatorio. De esos hechos hay testigos que respaldan el testimonio de María.

En su primer viaje con la selección, a Nicaragua para un amistoso, recuerda que la cambiaron de habitación en el centro de concentración, en un primer momento sin darle una explicación. Luego, por la noche la llamaron Guidos, Cortez y Hernández y le dijeron las razones del cambio de cuarto.

“Me preguntaron cuál era mi orientación sexual, les dije que yo tenía claro lo que soy. Estaban los tres (Guidos, Cortez y Hernández), me sentí incómoda porque son cosas que no tienen que interesarles”, contó la jugadora sobre ese suceso.

Tras eso, María habría sido acosada por Guidos, quien le habría dicho que notaba cierta cercanía de ella con jugadoras a las que él consideraba como homosexuales.

“Un día me llamó a su habitación en la federación, fue de noche, para decirme lo mismo. Yo ya le había aclarado (que era heterosexual), pero me decía que había visto que algunas jugadoras andaban detrás de mí. Yo ya estaba harta”, dijo.

El resto de jugadoras de la selección notaron cierta afinidad de Guidos por María. “Me decían que él me cuidaba, que nunca lo había hecho con alguien más. Yo trataba de llevarme bien con todas, pero él siempre me preguntaba si me gustaban las niñas”, contó María.

FLORIDA, UN INFIERNO

Si los meses previos al viaje en Bradenton fueron complicados, en Florida la bomba estalló.

La selección femenina se alojó en la IMG Academy, las jugadoras fueron divididas en grupos de cuatro y se instalaron en diferentes casas. Cada uno de los miembros del cuerpo técnico se alojaron en casas distintas y no en una sola.

Casualmente, Guidos estaba en el misma casa que María. Jugadoras consultadas por Grupo LPG afirman que era para “cuidarla de que nadie la arruinara”, refiriéndose a que ella no se relacionara con chicas que el cuerpo técnico presumía eran homosexuales.

María recuerda un episodio que le perturbó en Florida. “Yo estaba en mi cuarto, él (Guidos) ni siquiera tocó la puerta, se me quedó viendo y me preguntó ‘qué hace aquí tan solita’. La manera en que entró (al cuarto) no me gustó, porque si yo hubiera estado desnuda o cambiándome, no me hubiera gustado que él entrara de repente".

Una de las jugadoras que fue testigo del acoso de Guidos hacia María dijo: “Recuerdo que cuando ella salía del cuarto a ver tele, regresaba rápido. Y es que cuando ella estaba ahí, Guidos salía, ella se sentía incómoda. Ella me contó que la acosaban y que le daba miedo estar sola con ellos”, dijo la jugadora.

Esta misma seleccionada contó que en una ocasión la increparon acerca de su preferencia sexual. “A mí me preguntaron directamente si yo era lesbiana, les respondí que sí, pero que yo estaba ahí por mi trabajo. Una vez me dijeron que personas como yo podían arruinar a personas como ella (María).”

Las jugadoras también se refirieron a que Guidos llamaba a jugadoras a reunión en su cuarto pasadas las 10:00 de la noche. “Siempre que hacemos reunión las hacemos en el gimnasio, todo el grupo completo, los profesores y ellas. Si mandamos a llamar a alguien en particular, estamos todos. Es una difamación”, aseguró el entrenador.

REACCIONES

Guidos se refirió a por qué decidieron que los miembros del cuerpo técnico se quedaran en casas diferentes que compartieron en Bradenton.

“Estábamos en Estados Unidos y yo viví con la selección de playa la fuga de jugadores. Se quedó Walter Torres. La primera intención era evitar esa situación y, la segunda, la disciplina, que no estuvieran haciendo desórdenes por estar ellas solas en las casas”, contó el entrenador.

En Florida otra de las jugadoras contó de un comportamiento “extraño” del preparador físico, Cortez, con una compañera.

“Ella nos dijo que iba a tomar un baño en la tina, nosotras nos salimos y Carlos me preguntó por ella, le dije que estaba en la tina y él entró y se quedó un buen rato platicando con ella. Ella estaba sin ropa”.

Cortez lo negó: “Yo iba a buscar a David (utilero), toqué y me dijeron que estaba la jugadora ahí. Solo habló y dijo: ‘Aquí estoy’. Entré al baño y lo más que me estuve fue un minuto y salí porque no iba a buscarla a ella”.

Para María la experiencia en selección fue “bonita” a nivel futbolístico, pero decidió dar un paso al costado. “El cuerpo técnico no me dejó una buena experiencia, me hacían pasar momentos incómodos”, aseguró.