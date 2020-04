Equipo de Roberto Domínguez cumple hoy 95 años en medio de cuarentena

El 95 aniversario del club Bolívar, que actualmente tiene en su filas al salvadoreño Roberto Domínguez, será inolvidable. Pero no será así por la cantidad de años de existencia o por los 29 títulos que ostenta, sino porque le tocará festejar a cada uno de sus integrantes en casa, en intimidad, debido a la pandemia del coronavirus.

Debido a esta crisis sanitaria, el equipo de la capital boliviana, que juega como local en el legendario estadio Hernando Siles, solo ha podido ver felicitaciones en redes sociales. Hinchas, dirigentes y periodistas han saludado al plantel paceño este domingo, por su cumpleaños 95.

Por ahora, según su vocero, Agustín Suárez, no hay nada preparado para festejar el 95 aniversario cuando la pandemia de coronavirus haya cedido. Por ahora todo el plantel guarda cuarentena domiciliaria.

Desde enero de 2020, Bolívar le abrió sus puertas a Domínguez. Fue el conducto para que el cusctatleco sentará bandera en Suramérica y jugara por primera vez un partido de Copa Libertadores de América, en marzo pasado ante el Guaraní paraguayo.

En ese primer partido de ese torneo regional, Domínguez estuvo por 53 minutos en cancha, por disposición del timonel argentino Claudio Vivas, pero fueron los suficientes para que el salvadoreño pusiera un dato no menor en su expediente como jugador.

"Cuando sonaba el himno de la Copa Libertadores se me vino todo a mi cabeza, mi mamá, mi hija, mi familia, mi papá , quien ya falleció. Estaba ahí la marca que iba a hacer por ser el primer salvadoreño en jugarla (Copa Libertadores) Todo eso se me vino a la mente antes del partido e incluso casi se me salían las lágrimas de lo contento que estaba", dijo el zaguero cuscatleco a EL GRÁFICO luego de su debut en la competencia suramericana de mayor prestigio.

Por ahora, el zaguero cuscatleco guarda cuarentena en La Paz, a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Ha tenido, hasta ahora, un rendimiento acorde a lo que le ha pedido el timonel Vivas, quien al cierre de esta semana dictó en linea un curso sobre trabajos técnico táctico, para sus colegas de Latinoamérica.

Bolívar, una historia llena de Gloria...

A toda la hinchada Celeste, a todos los que formaron parte de ella, a los que acompañaron siempre... ����

¡Feliz 95 Aniversario! ��#BolívarSomosTodos pic.twitter.com/KrmLZHQBEF — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) April 12, 2020