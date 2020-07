Equipo de fútbol de amputados fundó la primera peña Bética en El Salvador

Desde el pasado 27 de noviembre de 2019 el equipo Real Betis de la Liga española cuenta con una peña oficial de aficionados en El Salvador. La tercera peña reconocida por el equipo español en el continente Americano, tras la fundada en Estados Unidos y en República Dominicana.

Más de 25 aficionados y su respectiva junta directiva conforman la peña Bética de fútbol de amputados El Salvador, reconocida y patrocinada por el equipo ibérico.

Eduardo Meléndez viajó a Lisboa, Portugal, para participar en la capacitación para entrenadores de fútbol de amputados y conoció a José Luis Falcón, jefe del departamento de discapacidad del Real Betis, entablaron cordial amistad y tras el curso, acordaron una alianza para la formación de una peña de aficionados en El Salvador. “Completamos toda la documentación que nos solicitaron, tenemos los derechos con el uso del escudo, y nos dan ayuda para promocionar. Lastimosamente la pandemia nos afectó”, dijo Meléndez.

La Fundación ONCE es reconocida por el Real Betis desde el 3 de noviembre del año 2016 “tenemos ayuda directamente de la Fundación ONCE, del Real Betis, tiene su sede en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, ellos tienen equipo con personas con discapacidad intelectual, nosotros creamos la peña del Betis en amputados”, añadió.

Desde noviembre pasado, este grupo de amputados cuenta con el aval de peña del Real Betis “el Real Betis nos envió la documentación, la llenamos, conformamos y juramentamos la junta directiva, la reenviamos (documentación). Nos aceptaron la documentación y nos dieron la autorización para usar el logo del Betis, ya podemos usar sus colores y hablar del Betis, que era la idea, conquistar a El Salvador y Centroamérica”, expuso Meléndez.

La primera ayuda de la alianza llegaría a El Salvador en estos meses, pero por la pandemia, se suspendió el envío de 24 juegos de uniformes, implementos deportivos y mascarillas oficiales del equipo español, para el representativo de fútbol, inscrito en el torneo de amputados de El Salvador.

“Somos reconocidos como una barra oficial del Real Betis. Nos reconocen como la única de Centroamérica, somos 26 miembros, todos amputados y manejamos el concepto de los niños, esto es lo que más les llamó la atención (en el Betis), tenemos a la mayoría de comunidad de niños amputados del país”, detalló.

El pasado 20 de marzo se realizaría en Sevilla una obra de teatro denominada “El Tenedor” y los fondos económicos recaudados, serían entregados a la Asociación de niños amputados de El Salvador (Centroamérica)”, indica el banner de publicidad de este evento.

A través de la fundación, tienen en agenda viajar con un grupo de niños amputados a Sevilla, España, para disputar un partido de exhibición en el estadio Benito Villamarín y lo recaudado será entregado a los niños cuscatlecos.

MÁS AYUDA

Eduardo Meléndez se mostró agradecido por el apoyo del Real Betis “me encontré con el jefe de discapacidad del Real Betis, José Luis Falcón, una persona parapléjica, y como uno de salvadoreño siempre ‘anda de metido’, le ayudé en sus necesidad los primeros tres días (del curso para entrenadores). Hicimos una gran amistad, me dijo ‘conozco El Salvador, pero no conozco que personas apoyen al Betis’, le propuse hacer un equipo (amputados) y que ellos nos apoyaran financieramente o como pudieran. Me prometió los uniformes, equipo deportivo y que me apoyarían en todo lo que pudieran”.

El peña Bética de fútbol de amputados El Salvador, fue inscrito en la liga nacional de fútbol de amputados en enero pasado y compite por el título nacional ante el Soyapango, La Libertad y Sonsonate. El 12 de enero pasado, levantaron el título de campeón del torneo relámpago de este torneo que se suspendió por la pandemia, tras jugarse dos fechas.

“Soy amputado, pertenecí a la asociación, me invitaron de Portugal para promover el liderazgo en el fútbol para personas con discapacidad, si quiero ser entrenador, debo de recibir las capacitaciones con ellos que están avalados por FIFA y UEFA. Mi meta es convertirme en el primer entrenador con discapacidad en el fútbol, especializado en la rama de amputados. Conocí a la mayoría de personas que son representantes de los equipos con discapacidad de Europa. Yo no fui representando a El Salvador, pero sí al fútbol de amputados”, recordó.

En el año 2021, recibirá su título de entrenador en el estadio Wembley, de Inglaterra. La pandemia evitó que recibiera su acreditación en julio.

“Eduardo hace un trabajo extraordinario en su país, este será el inicio de una amistad que esperamos nos lleva a conseguir bastantes cosas que puedan ayudar a las personas más necesitadas tanto de El Salvador como de España. Quedamos que nos vayan a visitar, las puertas del estadio Benito Villamarín de Sevilla, España, (sede) del Real Betis están abiertas”, dijo José Luis Falcón.