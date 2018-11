Equipo sub 17 de Águila parte este sábado a Costa Rica para torneo UNCAF

#Sub17



CD LA FIRPO vs @cdaguilaoficial



Los arbitros designados para la Fecha 9 Segunda Vuelta de Categoría #Sub17 programado para las 11:00 AM, dieron el gane a nuestro cuadro pampero debido a que no se hiciera presente el equipo visitante.#AnimosJuveniles pic.twitter.com/9K2VPXjbqY