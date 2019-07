Equipos de primera división inician inscripciones para el Apertura 2019 

Seis equipos de la primera división tendrán que realizar su inscripción este lunes para el torneo Apertura 2019. Sin embargo, algunos equipos presentaban problemas para realizar su respectiva inscripción.



Isidro Metapán, Jocoro y CD FAS son los primeros clubes en realizar los trámites de inscripción. Los equipos tienen programado su cita en el departamento jurídico de la FESFUT de 8:00 de la mañana hasta las 12 del mediodía.



Sin embargo, Jocoro, hasta ayer, no tenía sede definida para afrontar el torneo Apertura 2019. El Gráfico pudo saber que el conjunto fronterizo no podrá cumplir con los trabajos de remodelación del complejo deportivo "Tierra de Fuego".



El cuadro fogonero valora jugar como local en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel, casa del campeón nacional Águila. Además, el Jocoro cerró el Clausura 2019 con una deuda de más de dos meses con los jugadores y dicha mora llevó a los jugadores a un parón de los entrenamientos en abril y recientemente han anunciado incorporaciones.

Uno de sus jugadores extranjero Cristian Maciel viajó a Uruguay sin lograr cobrar los tres meses de salario y amigos cercanos al equipo hicieron una colecta para comprarle los boletos de avión.

EXCUERPO TÉCNICO DE JOCORO ESTÁ SOLVENTE:

El extécnico de Jocoro, Guillermo Rivera comentó a El Gráfico que "por lo menos" al cuerpo técnico que terminó el Clausura 2019 está solvente con los pagos. El estratega nacional mencionó que a él le pagaron el mismo día en que fue confirmado como timonel de la selección preolímpica sub-23.

"Nosotros como cuerpo técnico, al finalizar mayo, el presidente Leonel Hernández nos resolvió, el mismo día que firmé para ser el técnico de la sub-23 ya me habían pagado. Tengo entendido de que el presidente iba a solventarle a todos lo jugares", dijo Rivera.



Por su parte, Club Deportivo FAS no jugará en Santa Ana, el equipo asociado contó a El Gráfico que usará el estadio Cuscatlán como sede para este Apertura 2019, mientras se terminen los trabajos de remodelación de Óscar Alberto Quiteño.



Con Metapán todo estaría en regla y su inscripción no sería problema.

ACÁ EL HORARIO DE INSCRIPCIONES DE EQUIPOS: