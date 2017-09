Equipos desafiliados a la FESFUT no prestarán sus jugadores para el amistoso ante Canadá

Once equipos de la primera división se desafiliaron de la FESFUT la noche de este jueves y anunciaron que seguirán el torneo Apertura 2017 de manera independiente; asimismo, dejaron claro que los jugadores convocados por Eduardo Lara para jugar el amistoso ante Canadá el 8 de octubre en los Estados Unidos, no serán prestados.



"No se van a prestar los jugadores a la selección para juego ante Canadá", anunció Lisandro Pohl, presidente de la primera división.



Descubrió que otro motivo por el que no irán, es porque "no les han dado lo que les prometieron para Copa Oro".



Estos son los jugadores convocados hasta hoy.

Convocatoria Selección Nacional Mayor para el próximo 02 de Octubre del 2017, juego amistoso ante .@CanadaSoccerEN

������ pic.twitter.com/IkOb6wz822 — La Selecta (@LaSelecta_SLV) 27 de septiembre de 2017