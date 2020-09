Equipos, en contrarreloj para alistar sus escenarios de cara al Apertura 2020

Este miércoles vence el plazo que FESFUT otorgó desde junio de este año a los equipos de primera división, para que subsanaran algunas observaciones hechas a los escenarios deportivos donde juegan como local. Ese mandamiento de parte de la FESFUT está relacionado con la obtención de la licencias de clubes a escala nacional, de cara al Apertura 2020.

Pero también, para el certamen que iniciará el próximo 10 de octubre, a parte de atender las observaciones en sus escenarios, los planteles del circuito mayor deberán ser precisos en el cálculo para deducir en cada uno de sus recintos el 30 por ciento del acceso a los hinchas, que avalará el comité ejecutivo de la FESFUT, en medio de la pandemia por coronavirus

"Se les dio como plazo hasta este miércoles. Posteriormente, la comisión de escenarios deportivos de la FESFUT va a ir a los estadios para verificar los trabajos que se han hecho. Espero que ya todo esté listo. Les hemos hecho observaciones a casi todos los escenarios, a excepción del estadio Cuscatlán, que es sede de Marte y Alianza. Pero en la mayoría de canchas ha habido observaciones mínimas, relacionadas a hacer correcciones en los camerinos y la limpieza. Todo apunta a que van a poder cumplir", apuntó un integrante de la comisión revisora de escenarios deportivos que pidió reserva de su nombre.

Luego, para indagar sobre el cumplimiento de las observaciones hechas por la FESFUT, este medio buscó la versión de dirigentes de equipos de primera división que han sido asignados para atender esos detalles.

"Estamos terminando de pintar las gradas del estadio Sergio Torres. Las barras se han encargado de eso. Como Firpo, hemos trabajado en un muro en la parte norte del estadio, en los servicios sanitarios, para equipos y el público y acabados de piso para los camerinos . Se les colocó piso cerámico. También hemos construido la clínica y sala de prensa. También hemos cambiado las mallas, porque la parte donde se ubicaba la Furia Pampera, había quedado dañada, luego de un jugo contra Limeño, pero en segunda división.", indicó Daniel Rucks, colaborador de Firpo y encargado de las obras en el recinto usuluteco.

Por su parte, el presidente deportivo de Sonsonate, Miguel Castillo, dijo que todos los trabajos en el estadio Ana Mercedes Campos se han hecho como lo pidió la comisión de escenarios deportivos de la FESFUT, desde junio de este año.

"Las observaciones han sido mínimas para nosotros y las estamos cumpliendo al pie de la letra. Solo teníamos que pintar de color diferentes los portones de acceso al estadio y hacer limpieza general en el estadio. Cuando ellos vengan a verificar, ya van a estar concluidas las observaciones mínimas que nos hicieron de parte de la comisión, que es la que tiene la última palabra y es la que debe venir a autorizar. Como Sonsonate hemos colocado butacas nuevas en el estadio en el sector de sombra. Vamos a percatarnos que se cumpla lo de la distancia social, para ceñirnos al protocolo de bioseguridad. Son 2,455 aficionados de nuestro aforo de general de 12,000 los que podremos albergar con el 30 por ciento que avalará la FESFUT, para el Apertura", indicó el directivo cocotero

Sobre Estrada Cuerno

Por otra parte, Rucks no quiso profundizar en la repentina decisión del exzaguero de Firpo, Miguel Estrada Cuerno, de distanciarse de la dirigencia que encabeza ahora Juan Pablo Herrera. "Con Miguel empezamos todo esto. No quiero difundirlo mucho, simplemente voy a decir que en términos generales, Miguel estaba contento y orgulloso con el nuevo proyecto. Pero como no se trabaja con la planificación que se debiera, Miguel, que tiene su sistema laboral muy bien definido, posee otra manera de ver las cosas. Yo también trabajo similar a Miguel, pero yo quiero demasiado al equipo, como para dejar de pelear por él. Con Miguel pagamos la comida y otros servicios de los jugadores , anteriormente, a escondidas del expresidente de Firpo, Modesto Torres", dijo Rucks a este medio.