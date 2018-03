Eraldo Correia a la espera de pago del Firpo para poder dirigir a Platense

El ex técnico de Luis Ángel Firpo, el brasileño Eraldo Correia, está preocupado ya que según él le llama a los dirigentes de su antiguo equipo y no le contestan. El problema del popular "Timbauba" es que mientras no le cancelen la dueda que tienen con él y no le entreguen el finiquito, no podrá dirigir a su nuevo equipo, el Platense de la segunda división del fútbol salvadoreño.

"Les llamo y no me contestan, le llamo a Modesto (Torres, presidente de Firpo) y nada. No sé si por medio de ustedes me van a poder resolver, ya que debo debutar el fin de semana y de no tener el finiquito no lo podré hacer desde el banquillo", dijo Correia.

El sudamericano fue separado de Firpo el pasado 24 de febrero, a pesar de haber logrado un triunfo de 1-0 contra el Audaz. Y es que la diferencias entre Correia y el presidente Modesto Torres venían de semanas anteriores, luego que el sudamericano lo acusó de que quería hacerle la alineación del equipo, luego que no delegaba responsabilidades y que todo lo quedía hacer él.

"Me deben aproximandamente 4 mil dólares de salarios atrasados y de premios. Necesito que me cancelen y me den el finiquito para seguir trabajando con Platense, con quien llevó dirigiendo desde el viernes pasado y el fin de semana tengo que dirigir ya que voy contra el Independiente", agregó el entrenador.

El Gráfico ha tratado de contactar con los dirigentes de Firpo, pero no han atendido las llamadas.