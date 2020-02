Erick Rivera: "Para mí sería lo máximo poder estar en la selección"

El delantero del Aurora, de Bolivia, Erick Rivera, marcó este sábado ante Real Potosí su segundo gol en la liga boliviana. Sin embargo, no pudo evitar la caída de su equipo por 2-1, en condición de visitante.

"Ya estaba desesperado por el gol, pero marqué y me sirve para ganar confianza. Tenía una lesión de abductor y no iba a viajar, pero el técnico me dijo que iba a estar convocado para ese juego y solo a encontrarme con el gol fui", apuntó Rivera en charla con EL GRÁFICO, desde tierras bolivianas.

Esta continuidad que ha tenido el cuscatleco con el equipo de Aurora lo he llevado a poner en relieve para la selección mayor. Desde Bolivia, tras volver de Potosí, el delantero dijo a este medio que desde la semana pasada ha tenido contacto con personeros del cuerpo técnico de la selección mayor, para decirle que siga trabajando de la misma manera , porque podría ser tomado en cuenta para una convocatoria para el amistoso contra Panamá, programado para el 27 de marzo próximo en el Cuscatlán.

Golazo de Erick Rivera Vs. Nacional Potosí - (23.02.2020):https://t.co/bgqjyF4YkF — M. Calderón (@MCalde100) February 23, 2020

"Para mí,sería lo máximo poder estar en la selección, ya que nunca ha estado en una convocatoria. Primero Dios que siga anotando y pueda ser convocado a la selección nacional. Sería mi primer llamado, dado que nunca he estado en la selección. Me han pedido que siga así, en este nivel, acá en Bolivia. Ojalá que esta vez se dé el llamado", dijo el atacante a este medio.

Por ahora, Rivera dijo que intentará seguir dejando huella en el balompié de Bolivia porque aspira a ponerse por primera vez la camisa de la selección absoluta. Este jueves, ante Guabirá, volverña a jugar con su Aurora, por la liga boliviana. Quiere hacer un buen juego, porque confía en que de parte del cuerpo técnico de selección mayor estén pendiente de su trabajo. En 27 días nos ha tocado jugar 8 partidos. Ha sido comprimido", aseguró Rivera a EL GRÁFICO desde Cochabamba.

Aclimatado

Rivera ha tenido partido a mucho nivel de altura en Bolivia. Ya fue a La Paz, al Hernando Siles, hace dos semanas, y este domingo jugó a 4,000 metros y a 7 grados de temperatura en Potosí.

"Gracias a Dios he podido soportar estos climas y que me ha ido bien. No he sentido lo de la altura como otros jugadores. Incluso, jugadores bolivianos sienten la altura todavía. Acá me molestan , porque dicen que es quizá por mi estatura que no siento lo de la altura. Me esta yendo bien. Toda la semana pasada no había entrenado , pero el profe me dijo que contaba conmigo y fui a marcar mi segundo gol

Por ahora, lo más cercano para Rivera es levantar el nivel con Auora, que ocupa la casilla 11 en la tabla con 7 puntos. "Estamos con esa mala racha de que el rival nos llega dos veces a nuestro arco y nos anota dos veces. Tenemos que salir de esto. En el último juego como local tuvimos 13 llegadas al arco del rival y no pudimos anotar.

El rival llegó una vez y nos liquidó. Hasta un penalti fallamos nosotros", apuntó el delantero.