Erick Rivera firmó extensión de contrato con el Aurora boliviano hasta diciembre 2021

Este miércoles , el delantero salvadoreño, Érick Rivera, firmó contrato de extensión por un año con el plantel de Aurora, de la primera división de Bolivia. Su relación laboral con ese plantel boliviano llegará hasta diciembre 2021.

El atacante cuscatleco fue quien confirmó a EL GRAFICO sobre la extensión de relación laboral con el conjunto de Cochabamba, al que llegó desde enero de este año. En ese plantel pudo disputar casi 10 juegos de los 13 que se pudieron disputar en la liga boliviana hasta antes de las complicaciones sanitarias por la pandemia por coronavirus. Marcó tres tantos.

"Dialogamos con la directiva del club Aurora y llegamos a un buen acuerdo, gracias a Dios. Acepté la propuesta de firmar por un año más. Se hablaba en un comienzo de una extensión por dos años, pero luego acordamos que lo haríamos por un año más. Esta oportunidad es grande. Estar afuera del país y ser renovado es algo muy importante ", dijo Rivera a EL GRÁFICO, desde Cochabamba.

De acuerdo con Rivera, fue a mitad del torneo anterior cuando la dirigencia de Aurora le pidió extendiera su primer contrato, que terminará en diciembre de este año, pero el jugador pidió paciencia a la dirigencia del equipo cochabambino.

"Luego se dio la oportunidad de que la dirigencia de Aurora se me acercara nuevamente y me propuso renovar nuevamente. Se llegó a un acuerdo y llegamos a firmar por un año más. De mi parte, estoy muy alegre. Mis papeles pertenecen a Aurora ahora. Esto me compromete más con el equipo, para laborar más y más. Uno tiene muchas metas por delante.", dijo el delantero a este medio.

Rivera dijo que lo han tratado bien en el club Aurora, de parte de su dirigencia y del timonel Julio Baldivieso, mundialista boliviano en Estados Unidos 1994, en aquel equipo que encabezó Marco "el Diablo" Etcheverry. Ese momento de armonía de trabajo en el plantel celeste hizo que Rivera decidiera quedarse ahí. Cumplirá así lo que dijo hace una semana en cuanto a su deseo de seguir en Suramérica.

Luego, solo hace unos días, el atacante descartó la oferta que tenía para ir a jugar al ascenso argentino, para concentrarse de lleno en su intención de seguir en Bolivia.

"Hoy toca pensar de lleno en Aurora. Primero era Aurora a la espera de llegar a un buen acuerdo. Ahora tengo contrato nuevo. Con base a su trabajo es que uno se gana estas oportunidades. Estoy agradecido con el club Aurora. Me queda seguir laborando, pensando en mi futuro ", dijo el delantero cuscatleco a EL GRÁFICO.