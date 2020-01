Erick Rivera jugará en el Aurora de primera división de Bolivia

El ahora exdelantero de Santa Tecla, Erick Rivera, probará nuevos aires en su carrera y jugará en el Aurora de la primera división de Bolivia, en donde fue recomendado por su extécnico, el argentino Cristian Díaz. Ahí también militará Roberto Domínguez, experico.

A sus 30 años, se abren las puertas para Rivera, cuyo contrato expiró con los tecleños y que, pese a no tener mucha participación en este Apertura 2019, busca su revancha en el Cono Sur.

¿Cómo te tomas esta oportunidad en el Aurora de Bolivia?

Como cualquier jugador, me siento bastante contento, todos esperamos oportunidades así y esto es como un sueño.

¿Cómo se gestó tu fichaje?

Fue algo increíble, estoy muy agradecido con Cristian Díaz (ex-DT del Tecla) y Gastón Ramondino (exasistente), que fueron los que me abrieron las puertas. A ellos les comentaron que necesitaban un delantero y con ojos cerrados me tomaron a mí. Luego me llamó un agente, me quedé asombrado, con duda, me preguntaba '¿será o no será?' y luego me habló el presidente del equipo. Hoy (lunes) por la mañana me hablaron y me mandaron vuelos y todo.

¿Por cuánto tiempo firmarás?

Creo que llegaré a Bolivia el miércoles por la mañana y voy por un torneo. Es parecido al calendario de acá, creo que comenzamos el 27 de enero.

Este torneo no tuviste minutos en Santa Tecla, ¿será un revancha para mostrar tus cualidades ahora en Bolivia?

Como lo comenté con Figueroa (Guillermo, expresidente tecleño), que es una gran persona, llegamos al acuerdo de que yo podía salir del equipo, igual terminaba contrato y me dijo que el primer torneo lo hice bien y lastimosamente en este no se me dieron las cosas. Jugábamos con un delantero, estaba (Armando) Polo, Ricardinho y dos que subieron de la reserva. Las posibilidades fueron complicadas.

El DT Yacuta me mandaba a las gradas e incluso mis compañeros le decían que me diera oportunidad, que me metiera, pero nunca se me dio. Yo tranquilo, trabajaba bien. Pero terminé contento con el club. Ahora se viene una revancha, ha sido increíble y daré todo, trataré de hacer lo mejor para abrir puertas a El Salvador y ojalá se me abran puertas en la selección.

¿Ese segundo objetivo en el futuro será entonces llegar a la selección?

Es un buen momento para que tal vez me tomen en cuenta, igualmente yo daré todo y al regresar al país espero que sea para regresar a la selección.

¿Qué has podido investigar del fútbol de Bolivia y de tu nuevo club?

No he tenido mucho tiempo pero sé que el equipo está en Cochabamba, tiene el clásico de la ciudad contra el equipo de Cristian y Ramondino (Jorge Wilstermann, campeón actual). Es un poco menos frío que La Paz porque la capital queda más alta. Este torneo no les fue muy bien, quedaron en media tabla pero se preparan para un nuevo torneo.

Tendrás reencuentro con Cristian Díaz, que confió en ti en el Tecla y te recomendó en Bolivia.

Siento una gran emoción. Recuerdo cuando él se despidió de nosotros acá, me dijo que era un gran jugador y que si existía la posibilidad de volvernos a encontrar, él me llamaría y así como habla... 'Sos una gran tipo y te acordarás de esto', me dijo, y así pasó, me abrió las puertas y contento de verlo allá.