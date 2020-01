Erick Rivera, tras su debut: "Quiero dejar huella en Bolivia"

El delantero Erick Rivera será uno de los dos salvadoreños que jugará en Bolivia en este certamen. Este miércoles tuvo un debut firme con el Aurora para el triunfo por 4-0 ante Real Potosí.

El primer tanto fue asistencia del cuscatleco, luego de encontrarse con un balón en ataque. Antes de entrar al área del rival, amagó con patear al arco y habilitó a Darwin Ríos para abrier la cuenta.

Luego participó activamente y siguió siendo decisivo en el partido.

¿Cómo cree que se ha sido su debut con Aurora, de Bolivia?

Contento por haber debutado. Se me ha dado la confianza y sé que voy a dar mucho, quiero dejar huella acá en Bolivia. A este equipo le fue muy mal en el torneo pasado, incluso estuvieron en los últimos lugares en toda la segunda vuelta y casi de iban al descenso. Ganaron los últimos dos partidos y salvaron la categoría.

¿El hecho de que este equipo haya tenido problemas de puntos en el torneo anterior hace que haya más expectativas en usted?

Sí, creo que es un reto. Directiva y cuerpo técnico me han dado el apoyo. Me han recibido muy bien en el equipo. Aparte de eso, los compañeros me han tratado bastante bien. Es un reto el poder sacar adelante este equipo, Aurora es uno de los más grandes de acá de Bolivia y hay que cambiar la historia. La afición está muy contenta ahora. En el torneo pasado, no se marcaba más de un gol y ahora nos encontramos en un debut así.

Tuvo mucho que ver en el primer gol de su equipo en la primera victoria de este nuevo certamen. ¿Nos lo podría relatar?

La verdad es que hubo un poco de suerte. El defensa del rival quiso hacer un cambio de juego y pues la tira mal. Me quedó a mí cerca de la mitad de la cancha. Amago a un defensa y luego hago otro, pude haberle pegado, pero tomé la mejor decisión, porque mi compañero definió muy bien.

Así fue el estreno de Erick Rivera en Bolivia:

¿Cuál es la primera impresión que le queda del balompié boliviano?

Pues, la verdad es un fútbol más rápido, pelean todos los balones. Soy sincero, este fútbol es muy parecido al nuestro, es un poco más rápido. Yo quiero hacer bien las cosas y dejar buena imagen, no a todos nos llegan estas oportunidades y yo la quiero aprovechar al cien. Espero poder abrir puertas a otros jugadores.

"En El Salvador tenemos calidad, hay mucho jugador bueno. A veces, la oportunidad no se nos da a todos, pero acá con Roberto Domínguez vamos a intentar abrir puertas".

Acá en Aurora me preguntaron por un diez, pero en El Salvador ya había comenzado el torneo. Acá confiaban en mis referencias. Un directivo me dijo que si yo le decía que hay un 10 en El Salvador que nos pueda responder, lo traían a ojos cerrados. Busqué y la mayoría tenía contratos allá.

¿En quiénes había pensado usted?

Primero, en Álvaro Lizama, que está en Tecla ahora. Luego pensé en Kevin Santamaría. Había buenos jugadores, la verdad. También intentamos traer a Juan Aimar, pero ahora se fue a Tecla.

El fútbol boliviano es diverso en cuanto a canchas. Se juega en el llano, en la altura. Requiere de adaptación, sobre todo a la altura.

Las canchas acá están en el mejor estado. Este sábado vamos a jugar a 4 mil 800 metros sobre el nivel del mar y creo que es la parte más alta de Bolivia. En los primeros días que estuve acá en Cochamamba me hizo falta el oxígeno, no quiero ni imaginarme en La Paz. A Roberto Domínguez sí le costó bastante, pero espero adaptarme rápido y dar todo lo que se pueda.