Erivan Flores: "Un partido malo cualquiera lo tiene"

El plantel santaneco habló luego de la dolorosa derrota en la ida de semifinales ante el Alianza el pasado miércoles y si bien reconocen que tuvieron un mal partido, también se comprometieron en dejarlo todo en la cancha para remontar.

Uno de los que brindó declaraciones fue el volante Erivan Flores, quien aseguró que fue algo que no se esperaban. Los tigrillos necesitan de una victoria con margen de tres goles para empatar la serie y obligar a la tanda de penaltis. Si ganan por cuatro goles de diferencia, les da el boleto a la final. Otro resultado no les sirve.

"Tuvimos un partido muy desconocido y lo único que podría decirle a la gente es que nos acompañen. No hay de otra, sabemos que un partido malo cualquiera lo tiene, fue algo de otro partido la verdad. Quiero pedirle a la gente que nos acompañen hasta el final, vamos a dejar todo en la cancha, cambiar el chip", dijo Flores.

El volante tigrillo agregó que tienen la capacidad para revertir la serie y si bien está complicado, han pedido a la afición que dé su aliento en las gradas para busca la remontada. "Esperamos lograr la hazaña, queremos dejarlo todo en la cancha y tenemos la capacidad para darle vuelta a la serie", agregó Flores.

Por su parte, el volante Javier Bolaños también externó que ha sido dolorosa la derrota y que él, como santaneco, en particular le ha sentado muy mal. Por ello, en caso de ver minutos, espera en aportar para la causa tigrilla a fin de revertir la eliminatoria.

"He venido de una lesión y eso me ha quitado ritmo, pero he buscado recuperarlo en los últimos partidos. Si se me da la oportunidad de arrancar, pues hacer las cosas de la mejor manera. Para mí como santaneco es muy doloroso estos resultados, incluso antes de estar en el equipo me dolía al perder así".