Ernesto Paz, música, agricultura y mucho fútbol

Ernesto Paz llegó al Chalatenango para el Apertura 2019 y afianzó su espacio con mucho esfuerzo y dedicación. Fue el segundo portero del equipo tras Yonathan Guardado en el Apertura 2019 y en el Clausura 2020; mientras que para el Apertura 2020, pondrá todo su esfuerzo para disputar el puesto titular ante Óscar Arroyo, nueva contratación del equipo morado, procedente del Alianza.

Paz es un destacado portero de 22 años que dio el paso del San Pablo Municipal de la segunda división al Chalatenango de la liga mayor, apoyado por el entrenador Ramón Sánchez. Vive en San Pablo Tacachico, La Libertad y además del fútbol, su pasión es la música y la agricultura.

Desde hace ocho años, es un reconocido Disc Jockey de San Pablo Tacachico. “ya me he ganado algunas monedas con esto, me gusta la música, escucho (música) de todo un poco, esta pasión me nació al ver la forma que hablan los Disc Jockey, la forma que animan y meten la música; descargué el programa (para mezclar) en la computadora y comenzó todo”, aseveró.

Su amigo, “DJ Medarck”, lo animó en este mundo de la animación musical. “él ha estudiado esta profesión, es un Disc Jockey que me explicó todo y le fui tomando ritmo hasta que logré entender. Con él íbamos a tocar a un mesón, después de los entrenos llegaba a ese mesón a poner música ranchera. Mezclando y animando, haciendo de todo (ríe al recordar)”, añadió.

Aseveró que “me gustaría profesionalizarme en esto (locución), ya he tenido ingresos amenizando bodas, fiestas infantiles y cumpleaños de personas mayores que solo música contemporánea les gusta. Alquilamos equipo de sonido, llego, hago la animación y mezclo en vivo”.

“En mi computadora tengo el programa para mezclar en vivo y compré dos bocinas, me gusta escuchar música con volumen alto y también las uso para las fiestas. Incluso he realizado unos mix de música electrónica, merengue, cumbia, bachata y reguetón”, enfatizó "DJ Neto", como lo conocen en su pueblo.

Paz también es un especialista en el trabajo en la agricultura, combina su tiempo en la milpa con los entrenamientos de los equipos donde ha militado “trabajo en el campo, cuando los entrenos son por la tarde, voy en la mañana a la milpa”.

EN LA CANCHA

Ernesto Paz es un portero de 22 años que tras dos torneos en liga mayor, renovó contrato con el Chalatenango, por un año.

Llegó al equipo norteño para el Apertura 2019 y sintió el cambio “en segunda hay más roce y exigen al portero; en segunda siento que me exigían más; en liga mayor todo es más táctico, no hay mucho balonazo, en segunda exigen tiro tras tiro (a marco), sentí la diferencia hasta con el trato al jugador, me sentí más profesional estar en la primera división que en la segunda”.

Renovó contrato por un año con el equipo norteño y hoy que Yonathan Guardado se fue al Once Deportivo, quiere destacar. “Espero con ansias el regreso del fútbol, sensación de trabajar y hacer bien las cosas, dar lo mejor y espero llevarme bien con el nuevo compañero, Óscar Arroyo”.

Paz, que suma un partido en primera división (debutó en el Apertura 2019, en el triunfo 3-1 ante el Independiente), reconoció que “los miembros del cuerpo técnico son grandes personas, excelentes profesionales, fuera de la cancha son aún más grandes. En el San Pablo sufrí una lesión en mi pie derecho y el profesor Ramón Sánchez me apoyó en todo momento, con sus contactos me ayudó a salir de la lesión, me visitaba en mi casa, pasé más de un mes con esa lesión”, reconoció

“Me gustaría trabajar duro para poder llegar a la selección y por qué no, militar en el fútbol del extranjero”, concluyó Paz.