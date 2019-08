El delantero que se había ganado la titularidad en Alianza será un espectador el sábado. El colombiano Raúl Peñaranda anotó un gol en la goleada 5-1 sobre San Francisco FC. Pero tiene una espina, la liga local. El domingo fue expulsado contra FAS y la sanción que recibió fue de tres partidos. Esto lo tiene reflexionando porque lo considera injusto.

“Es un momento duro pero mentalmente estoy fuerte, agarrado de Dios y me han dicho que Alianza está apelando y Dios quiera que prospere eso y se pueda arreglar. Para nadie es un secreto que son tres partidos y lo que sucedió fue sólo un roce pero si en Sudamérica se midiera con la misma vara expulsaran a muchos jugadores en países como Uruguay, Argentina y en todos lados. Para mí no pasó nada. Es la sanción más drástica que he recibido, en mi carrera solo dos veces me han expulsado con esta. No soy un jugador que vive peleando aunque tengo mi temperamento y en su momento reaccioné normal pero fue un roce que se dio en el partido”, mencionó.

Peñaranda le dio el respaldo a José Peña y Héctor Ramos para el juego del sábado contra Once Deportivo. “Yo pienso que todos los jugadores en el equipo pueden dar lo mejor, todos están preparados. En el ataque están José Peña y Ramos. A quien ponga el profesor (Wilson Gutiérrez), desearle éxitos porque esto es un equipo y todo el que entre le desearé lo mejor del mundo”.

El jugador sudamericano dice que se siente bien en Alianza. “El grupo me ha recibido bien desde que llegué y pienso que eso me ha ayudado mucho y ahora sigo paso a paso con los pies en la tierra porque no se ha ganado nada”.