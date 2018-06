Es oficial: Griezmann se queda en el Atlético de Madrid

Es oficial. El francés Antoine Griezmann presentó su decisión mediante un documental y afirmó que se queda en el Atlético de Madrid para la próxima temporada. "Quiero demostrarle al mundo que no me he equivocado".

El documental duró un par de minutos. Al inicio, el francés aparece en su casa en fecha del 19 de abril y habla sobre su futuro y el significado de sus tatuajes.

Se le pregunta si le da miedo equivocarse. "La decisión que tome será al cien por cien como cuando decidí irme de la Real Sociedad, al igual que si me voy o me quedo en el Atlético de Madrid", dijo Antoine.

También habló del apoyo de su familia en su decisión y a lo largo de toda su carrera. "Hacía todo para estar bien. Pasé momentos complicados y lo que he vivido desde los 14 años me sirvió para crecer".

Sobre Simeone dijo que "si tiene algo que decir que hará y la última charla con él fue sobre si quedarme o si me iba a ir del Atlético. Le dije que no tenía nada claro".

Aseguró que "El Cholo" Simeone desde un inició buscó convencerlo para continuar en el equipo madrileño.

"Dicen (el Barcelona) que no han ganado la Champions League desde hace 3 años y quieren ganarla contigo". #LaDecisión pic.twitter.com/nPiaOg2LgF — Movistar+ (@MovistarPlus) 14 de junio de 2018

"No es mala suerte no ganar Champions, es que algo ha faltado", dijo sobre el Atlético de Madrid y su posibilidad de quedarse en Madrid.

Luego de ser pitado por la afición del Atlético mencionó que "terminé muy afectado. La prensa aseguró que yo tenía todo firmado y no es así. Hizo todo por ganar la Europa League".

Todas estas palabras fueron pregrabadas luego que el francés decidiera mostrar así su futuro en vez de una conferencia de prensa a pocas horas para el debut de su selección en Rusia 2018.