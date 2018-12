"Es precedente importante en la lucha por la transparencia"

Herminia Funes, comisionada propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), reconoce la trascendencia de la sanción impuesta esta semana al comité ejecutivo de la FESFUT por negarse a entregar información del periodo 2014-2018. La fuente sostiene que la FESFUT maneja información de interés nacional, y subraya que el pago de la multa no exime a la entidad deportiva de cumplir con la entrega de la documentación solicitada por un periodista de Grupo LPG.

¿Cómo fue el proceso para definir esta sanción contra el comité ejecutivo de la FESFUT 2018-2022?

En un primer momento el pleno de comisionados del IAIP emitió una resolución ordenando la entrega de la información solicitada por un ciudadano. Ante el incumplimiento a esa resolución, conocimos la denuncia interpuesta contra los miembros de la FESFUT y es así como, luego de haberse realizado una audiencia oral en la que se escuchó a la parte apelante y a los denunciados, el instituto recoge los elementos suficientes para poder emitir un fallo final.

Básicamente consideramos que se había violado sistemáticamente no solo el derecho a la información del apelante, sino afectado a la población, debido a que esta tiene un derecho legítimo a conocer las condiciones en las cuales se negocian las transmisiones televisivas de todas las actividades que realiza la selección mayor de fútbol.

Entonces, consideramos que esto ya traspasaba el derecho de una persona, y es así como se decide imponer una sanción que la ley (LAIP) establece en el artículo 76, letra c, de las infracciones muy graves, y el pleno de este instituto decide por unanimidad que debía multarse a todos los miembros de la FESFUT.

Fue un fallo unánime. ¿No fue difícil resolver sobre este tema?

Valoramos muchos elementos. En primer lugar consideramos que la FESFUT se trata de una entidad que recibe fondos públicos y que, por lo tanto, la ley manda que ellos deben rendir cuentas, independientemente si los fondos sean muchos o pocos o si el dinero va destinado a pagos administrativos o de seleccionados. Al final son fondos públicos.

Pero por otra parte, también hay un interés social, porque se trata de la selección nacional mayor, que usa símbolos nacionales. El tema va más allá de una simple denegatoria de información pública de un ente obligado.

La discusión no fue muy compleja, porque teníamos elementos y porque la FESFUT no supo aportar elementos para sostener su postura.

El pleno del IAIP es muy responsable en todos los casos que discute, y tratamos de evaluar y fallar sobre la prueba que se nos presenta, pero en este caso no hubo prueba válida que sirviera para justificar su actuación ni la denegatoria.

¿La imposición y el pago de esta multa eximen a la FESFUT de entregar la información que el IAIP ya había ordenado?

No, porque la primera resolución de este instituto ya determinó que la información que se está solicitando es de carácter público; por lo tanto, ese ya es un criterio sentado por el IAIP.

En el tema de las multas, no es que nosotros queramos ser un verdugo y poner multas. Hemos reiterado que lo que nos interesa es que la persona que ha solicitado la información la obtenga, pero en este caso ya se ha incurrido en una falta muy grave al desobedecer la primera resolución y lo que procede es imponer la multa y que la paguen. Pero la FESFUT sigue estando obligada a entregar o publicar en su sitio web la información que se ha solicitado. Una cosa no determina que lo otro no se hará.

¿Hay un nuevo período límite para que la FESFUT entregue la información?

En este caso, el IAIP ya falló respecto a la sanción. El paso de la entrega de la información lo verá la Unidad de Cumplimiento del IAIP. La FESFUT tiene ocho días hábiles para pagar la multa y luego la unidad respectiva le da el seguimiento al caso. Esta unidad ya está viendo en paralelo el tema.

Esta resolución deja un precedente para toda ONG que maneje fondos públicos e información pública, no solo para entidades deportivas.

Claro, y deja un precedente porque se ha valorado una serie de elementos. Todas las entidades privadas que manejen fondos públicos deben saber que tendrán que rendir cuentas de lo que reciben. No importa si es poco o mucho, si reciben fondos públicos, deben rendir cuentas.

La resolución es importante en ese sentido, porque se trata de fondos que la FESFUT recibió y se está pidiendo cuentas de los procedimientos que siguen, que son de interés público. No solo la persona solicitante de la información tiene derecho a conocer eso, sino toda la población.

La ciudadanía tiene derecho a saber sobre transmisiones y comercialización que involucren a la selección nacional mayor, eso es de interés público. Se deja un precedente importante en el tema de transparencia y del derecho de acceso a la información pública.