"Es un Real Madrid-PSG, no un Cristiano-Neymar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, elogió el nivel del portugués Cristiano Ronaldo y el del brasileño Neymar, pero aseguró que van a disputar "un Real Madrid-PSG" y no un pulso personal entre dos de los mejores jugadores del mundo.

"Hablamos de dos grandes jugadores pero es Real Madrid contra PSG, no es Cristiano contra Neymar. Podemos hablar de un jugador como Cristiano que ha conseguido cosas extraordinarias, ha ganado cinco Balones de Oro y no voy a compararles ahora mismo", afirmó Zidane.

A su vez, expresó en rueda de prensa que "Neymar, todo lo que hace en el campo, ya lo sabemos, tiene mucha calidad y puede marcar la diferencia".

Zidane midió más que nunca sus palabras para no desvelar nada sobre su equipo, ni la idea táctica que tiene. Se guardó si apostará por la BBC o sorprenderá con su once.

"Me interesa ver a mi equipo como hoy o ayer, todos están metidos en el partido. Ya se verá con quién empezamos, pero para mí no es importante el dibujo con el que vamos a jugar, es lo que queremos hacer en el campo", valoró.

"No depende del dibujo, voy a tomar la decisión de cómo jugar contra el PSG, pero son los jugadores en el campo lo que me interesa más. La disposición, como defender y atacar. Del sistema no voy a decir nada. Me tengo que guardar las cosas", añadió.

Zidane ve la eliminatoria "al cincuenta a cincuenta", sin un favorito. Y se aisla de la presión por la posibilidad de quedar eliminado de Liga de Campeones, tras estar sin opciones en la Liga ni Copa del Rey.