“Es un viaje de descubrimiento”

Aurelio se siente satisfecho por cómo ha crecido KMCero503. Ha sido una aventura.

¿Qué significa para usted u blog KmCero503?

Todos los días cuando nos levantamos comenzamos de cero, salir es un recorrido que hacemos, no solo en distancia, sino en experiencia, en sentimiento. Para mí KmCero503 significa un viaje para descubrir algo, el descubrimiento personal, de sus capacidades y cómo puede enfrentar problemas. Además simboliza cómo aprender a vivir con poco. Uno cree que las cosas materiales son importantísimas, pero cuando uno va en bicicleta lo material es lo menos. El agua y la comida tiene más importancia.

¿Cómo surgió la idea de hacer el blob KmCero503?

Empecé a hacer recorridos en bicicleta desde el 2012. Un día me encontré a un señor por el lado de Ahuachapán y me preguntó: “¿Y usted es exranjero?”. Yo le dije que no y me respondió: “No le creo”. Para él solo los extranjeros podían hacer ese tipo de viajes. El señor me cuestionó que solo las personas con mucho dinero pueden hacer este tipo de actividades, y en realidad no. Todos los recorridos los he hecho sin dinero, probando que se puede viajar sin grandes recursos.

¿Qué nuevas ideas tiene para el blog de ciclismo?

Quiero seguir subiendo videos. Hay muchos contenidos que aún no he hecho. Muchos de los contenidos que han gustado son los tutoriales, pues la gente se está animando a hacer cicloturismo, pero tiene miedo. Por ejemplo no sabe cómo reparar una llanta o no sabe sobre el equipo básico para salir de ruta.

¿Ya había recibido algún tipo de premio anteriormente por el proyecto del blog?

En 2018 ganamos el segundo lugar en la misma categoría (Mejor Sitio de Entretenimiento o Deportes). Para nosotros fue una sorpresa, porque hemos hecho el blog con pocos recursos.