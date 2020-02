Escudero: "El más preocupado por no ganar soy yo"

Para el timonel de Santa Tecla, Osvaldo Escudero, la preocupación aumentó luego de que cumplir una fecha más sin ganar en el Clausura 2020. Ayer, sobre el final, Nicolás Muñoz marcó el triunfo por 1-0 para Águila ante los pericos.

Escudero lamentó el tanto de Muñoz, sobre todo, porque hunde a Santa Tecla en el último lugar de la tabla. "Fue un juego parejo de parte de los dos equipos. Lo más justo debió haber sido un empate. Tenemos la mala suerte de no saber marcar cuando nos cobran un centro. Pero, el equipo hizo el esfuerzo. Fuimos a buscar el partido. Los jugadores lo dieron todo. No merecíamos perder" dijo Escudero.

Luego, Escudero valoró el orden con el que jugó su equipo, pero que no fue suficiente para poder sumar. "Tenemos esa mala suerte de que nos llegan una vez y nos hacen el gol. Provocamos situaciones a gol y no aprovechamos. Pero el rival sí lo aprovecha", dijo el entrenador de Santa Tecla.

Escudero admitió que su preparación aumenta por no poder sumar de a tres aún en el certamen. "Con un triunfo esto se puede acomodar. No estamos acostumbrados a ver a Santa Tecla en esta posición. Las cosas no salen y estamos trabajando para hallar un once titular que todavía no encontramos. Soy el mas preocupado por no ganar todavía ", dijo el técnico suramericano en charla con EL GRÁFICO.