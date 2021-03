"Espero regresar a la Selecta en junio si el profesor me convoca"

El capitalino Nelson Wilfredo Bonilla, atacante nacional del Thai Port de Tailandia, confirmó que no podrá jugar los dos partidos premundialistas ante Granada el próximo 25 de marzo y contra Montserrat tres días después en Curazao. Le confesó a Deportes LPG sus anhelos, metas por cumplir y lo que desea conquistar en su recta final de su exitosa carrera profesional donde ha jugado por ocho años en Europa y Asia.

¿Cómo te vas acoplando en tu nuevo equipo tras superar tu lesión?

Ha sido un regreso con bastantes altibajos, me ha pasado factura el no haber jugado un año y tener la continuidad de jugar cada tres días, acá la liga se paró en enero por el rebrote de COVID-19 que hubo y en su reinicio se ha estado jugando cada tres días, por allí sí me ha costado un poco (integrarme de lleno) y ahora estamos tratando de levantar (mi nivel) para poder de nuevo marcar gol.

¿Qué expectativas tienes de la próxima fecha FIFA de marzo con la selección mayor, se confirma tu regreso?

Entiendo que el entrenador (Carlos de los Cobos) brindó una conferencia de prensa donde tocó ese tema y por allí la semana pasada se abrió una ventanita para ver si se podía ir en marzo, pero es bien difícil poder ir a El Salvador porque el tema de las restricciones que hay acá en Tailandia y ahora que se va a jugar (las eliminatorias) han solicitado la sede de Tailandia en nuestro grupo, por lo que se jugaría aquí y la verdad no tendría sentido ir y venir y estar (fuera) dos semanas y después no estar con mi equipo para la Champions asiática y donde la dirigencia tiene bastantes expectativas por esa competición. La verdad sería muy difícil estar con la selección. tengo muchas ganas de volver a la selección, se lo expresé al entrenador, que era una lástima no ir en marzo por las restricciones que hay en Tailandia y que si él me consideraba siempre (para ir en junio) seguiría trabajando si él me consideraba para las otras fechas que sería bienvenido porque tengo muchas ganas de vestir el uniforme de la selección nacional.

¿Cuáles son las restricciones que existen para poder reingresar a Tailandia si en un ejemplo tú decidieras viajar a El Salvador para marzo?

Tendría que hacer una cuarentena de dos semanas, solo con eso de estar ese tiempo encerrado en un cuarto de hotel sería difícil para luego poder estar físicamente a punto para participar en una competencia tan exigente como lo es la Champions asiática y tampoco estaría a la par de mis compañeros, entonces tendría muchas dificultades el poder ir en marzo a El Salvador y después poder regresar, sería muy difícil, se lo expresé al entrenador (Carlos De los Cobos) y siento que él me entendió y fue lo que expresó en la conferencia de prensa que brindó.

Entonces, para las fechas FIFA de junio ¿podrías tener mayor libertad para poder viajar al país e integrarse a la selección nacional?

Sí porque acá se cambió el calendario de competencia, antes se jugaba de principio de marzo a finales de octubre, ahora con el cambio se jugará como se hace en Europa, vamos a comenzar la liga en septiembre para terminar en mayo. Ahora por el rebrote que hubo de la pandemia agilizaron todos los partidos, se está jugando cada tres días a partir del 1 de febrero y el torneo finaliza el 28 de marzo y nosotros jugaremos la Champions asiática en una serie de seis partidos en una sola sede, a ida y vuelta y terminaríamos esa competencia el 7 de mayo. De allí en adelante tendría una especie de vacación y yo ya podría meterme de lleno con la selección si es que el técnico tiene a bien convocar de nuevo.

¿Qué tanto influye la edad con el trajín que tienes en la liga de Tailandia?

Mucho. Ya estoy en los 30 años y en este año cumpliré 31 y ocho años de estar jugando fuera de El Salvador. El tiempo pasa y con el año que perdimos por el tema futbolístico al final me favoreció por el tema de mi lesión, pero tenemos que aprovechar, tengo muchas ganas de retornar a la selección y meterme en el top tres de los goleadores, tampoco puedo estar en el club si no estoy no me serviría de nada, venir de una lesión fuerte y sentir ese feeling de comenzar, iniciar a meter goles cada tres días mi cuerpo se resintió un poco y me están llevando de a poco.

¿Te gustaría terminar tu carrera futbolística jugando en el país o fuera y retornar a El Salvador en otro plan?

La verdad es que no falta mucho para que llegue ese día. Cuando salí del país soñaba con lograr jugar 10 años fuera de El Salvador, no es que ahora se me ocurre eso, mi meta es jugar fuera una década y anotar 100 goles fuera del país, llevo un poco más de 70 anotados y pienso que a los 33 años retornar a El Salvador y jugar en Alianza, se lo he dicho al gerente, espero que me tomen en cuenta aunque sé que mi nombre no suena mucho, sé que me costaría pero tengo ese anhelo de terminar mi carrera en el equipo en que comencé, regresar a jugar, trabajar y ser protagonista en mi país, es mi deseo pero si no se logra y debo terminar mi carrera fuera de El salvador tengo las puertas abiertas en algunos de los países en que he jugado, todo se lo dejo a Dios y si me permite cumplir ese deseo será lindo.

En lo personal y profesional, ¿cómo te ha tratado el 2021?

Muy agradecido con Dios porque a pesar de todo tenemos salud, mi familia también, un par de familiares lograron superar el COVID-19, tengo trabajo y las lesiones que sufrí el año pasado es cosa del olvido, solo debo queda volver a retomar el estado físico de antes y estoy seguro que lo lograré.

¿Cómo te has cuidado de la pandemia?

Me he cuidado bastante, pero también Tailandia me ha ayudado mucho para poder llevar una vida normal, acá se ha controlado bien la situación de la pandemia, el gobierno de Tailandia ha mantenido control de la enfermedad, es uno de los países que mejor han manejado esto, en el rebrote que hubo se demostró y agradecido con Dios por haber estado en Tailandia en este momento.

¿Hay algo que en el 2020 haya marcado tu vida personal y lo desees borrar?

No, creo que nada, la lesión que sufrí pasó por algo, la pandemia en sí y todas las cosas malas que han sucedido también sucedieron por algo. Todo lo que considerás malo hay que sacar lo positivo porque uno debe de salir adelante, ser fuerte para salir de la dificultad, agarrados de la mano de Dios, uno está expuesto a lesiones físicas, sufrí la primera lesión que me dejó mucho tiempo sin jugar y eso me ha hecho mentalmente fuerte para lograr salir adelante en estos momentos.

Entonces, ¿el 2020 no te dejó nada a deber en lo personal y en tu carrera?

No creo, la meta más grande que tenía era volver a jugar, sufrí muchos dolores por mi lesión que te hacía incluso no levantarte, un dolor constante y aprendés a vivir con ello. Gracias a Dios después de la cirugía que me hicieron en España lo he superado y es un logro de este año que me ha marcado y solo queda recuperar mi estado físico para salir adelante.

¿Has logrado en estos momentos de tu carrera futbolística la madurez que brinda solo los años y la experiencia de jugar fuera del país?

He cambiado un montón al Nelson Bonilla que salió a jugar a Europa, uno madura, viendo las cosas diferentes con los años, ver que salir ahora es más difícil que antes, me ha costado pero soy feliz, estoy satisfecho por mi carrera y siento que puedo dar otras cosas que antes no podía dar y eso me hace feliz, poder hacer cosas que antes no pensaba que podía.

¿Qué te ha hecho madurar en tu carrera, los golpes recibidos, el fútbol en sí o tu nuevo rol tras tu casamiento?

Creo que lo que me ha hecho madurar ha sido el sacrificio y que sabía que afuera no me regalaron nada, que debía de trabajar el doble, apreciar lo que he logrado y que la vida te va dando vueltas y que te enseña que no era así como uno pensaba de joven, que el sacrificio es importante para poder disfrutar de las cosas que la misma vida y tu trabajo te ha entregado.

¿Qué tanto ha influido tu esposa (Jaqueline Tejada de Bonilla) en tus decisiones personales y profesionales en el último año?

La verdad que bastante, es mi pareja y sí es la persona que me calma porque soy impulsiva porque digo lo que pienso y siento y ella me ha

ayudado mucho en guardar silencio cuando uno lo debe hacer y que a veces tus emociones no te permiten ver, agradecido con Dios por la persona que me ha dado en mi camino, feliz por ello y espero que sigamos disfrutando muchas cosas en el camino que me queda como jugador.

¿Aún no hay planes de formar una familia, que vengan niños en tu vida?

La verdad es que hemos pensado tratar este año o el año que viene, tengo muchas ganas de ser papá, que aunque sean ellos pequeños me vean que he jugado fútbol y estamos intentando que eso pase pronto.

¿Qué proyecciones tienes para este año con tu club en Tailandia?

La meta que me inquieta es que esté pronto en el top tres de goleadores de la Selecta, por allí creo que me faltan unos cinco goles para superar al Mágico González y otros más para superar a Fito Zelaya, no ha sido fácil, me ha costado mucho en la selección, espero lograrlo y tratar de luchar para estar allí, será importante para mí, he trabajado bastante y buscar clasificarnos a la Copa del Mundo con la selección y daremos mucho para que eso suceda.

¿Podemos saber cómo ves el funcionamiento último de la selección desde Tailandia a un mes de las eliminatorias mundialistas en marzo?

Veo que han llegado jugadores nuevos, con deseos de demostrar y luchar para quedarse, demostrarle al técnico que no son para una sola convocatoria, es importante esa lucha, esa competencia interna, que refresca a la selección.

¿Qué opinión te merece la llegada a la sub 23 de Hugo Pérez?

Me parece interesante su llegada, hay algo que él dijo y que me gustó, que estamos acostumbrado a parar el balón y tener más tiempo para jugar, solo uno cuando juega fuera se da cuenta de eso, es importante cambiarle desde pequeño la mentalidad del futbolista nacional, saber que hay entrenos cortos pero más exigentes. Ojalá le brinden el apoyo a su proyecto, todo trabajo da sus frutos, espero que lo dejen trabajar, que lo escuchen para poder cambiar la manera de jugar de nuestro futbolista.

Pensando en voz alta, ¿te verías disputando las eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026 con 33 o 34 años con la actual sub 23?

Trabajo y trataré de llegar y jugar hasta donde me considere importante, siempre he trabajado fuerte, me ha costado mucho, no me han regalado nada donde he estado y trataremos de llegar hasta donde me consideren importante porque sé que estaré bien físicamente, espero que las cosas se den para seguir en la selección.

¿Mirás a esta selección nacional disputando la octogonal el próximo año?

Espero que pasemos esta fase, pero sin menospreciar a los rivales, siento que tenemos los jugadores suficientes para pasar esta ronda eliminatoria y estar en esa fase final, lo bueno que tenemos es que no jugaremos en esta fase en Montserrat, eso es bastante bueno porque se jugará en una cancha mejor como lo es en Curazao, pero siento que lo más complicado en esta fase preliminar es jugar en el Caribe, no estuve en esa serie ante Curazao en el 2015 por lo que no he jugado allí, en el Caribe he jugado muy poco con la selección.