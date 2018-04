"Espero salir campeón goleador"

Faltan tres jornadas para el cierre de fase regular del torneo. Por ahora, Diego Coca, volante nacional, es el candidato más fuerte al título de Hombre Gol de EL GRÁFICO. Desde el medio campo, más por el sistema de juego de Limeño, ha sido capaz de pisar el área rival, constantemente, para marcar goles clave para los santaroseños. Este será el torneo con mayor producción de goles para Coca, desde 2014, cuando empezó a jugar en primera categoría.

Luego del juego ante Pasaquina, en el que marcó su gol once en el Clausura 2018, Coca habló con EL GRÁFICO sobre este buen momento.

¿Qué opinión tiene de los 11 goles que ha marcado hasta ahora?

Estoy contento por llegar a 11 goles y estar ahí en el primer lugar de goleo. Esto es fruto del trabajo de todos mis compañeros. Gracias a Dios se me han dado los goles y esperemos que en estas tres jornadas que quedan pueda seguir marcando y que podamos clasificar.

Hubo tres juegos al hilo en los que no marcó. ¿Cómo se maneja la ansiedad cuando el gol no llega?

Fueron tres juegos en los que no anoté. Siempre estuve con calma, sabiendo que mi principal función en el equipo es hacer jugar a los delanteros, no tanto anotar goles, para eso están ellos (los delanteros), pero se me están dando los goles. Agradezco a los compañeros y a Dios. Es fruto del trabajo que hemos realizado. Siempre mantuve la calma. Siempre confíe en Dios en que la pelota iba a quedar.

Es un diez anotador. ¿No le parece curioso?

Siempre he dicho que el enganche es para ingeniar las jugadas. Sirve para crear las jugadas. Creo que lo he estado haciendo bien. Se me ha agregado esto de meter goles, que para un volante es importante tener gol.

Desde su posición como volante lleva más goles que los delanteros natos. Qué le dice eso?

Es una realidad, pero ellos, los delanteros, hacen el trabajo sucio, se puede decir. Pelean los balones y me abren los espacios a mí y a los otros compañeros que llegan desde atrás. Tienen mérito en eso.

¿Había tenido otros torneos con varios goles?

La verdad es que en otros torneos solo había había marcado un gol en casi cuatro años en primera división y ahora tengo 11. Es una bendición de Dios y esperamos que pueda tener la dicha de salir campeón golpeador.

¿Estos 11 goles vas en concordancia con el sistema de juego de Limeño?

Sí, porque nosotros tratamos de llegar por los costados y el medio. Aprovechamos el trabajo de las llegadas desde la segunda línea, que habíamos venido practicando con el profesor Emiliano Barrera y ahora con el profesor Coreas. Eso me ha valido para anotar esos goles.

¿Qué le dicen los compañeros sobre la opción que tiene un nacional de alzarse con el premio de Hombre Gol de EL GRÁFICO?

Me dicen que siga entrenando, que siga tratando de meter goles para mantenerme en lo alto de los goleadores. El apoyo de ellos es importante.

¿Este será su mejor torneo en primera?

He tenido buenos torneos acá en Limeño. El primero fue bueno, aunque no anoté goles. Se me están dando las cosas y se me agrega el tema de los goles, que es algo importante.

Qué sabor le deja el empate ante Pasaquina por 1-1?

Agridulce, porque estábamos ganando el partido. Con la expulsión de Jairo Henríquez se nos complicó. Ellos nos atacaron más. Si hubiéramos ganado, estaríamos en sexto lugar, a un punto para salvar la categoría. Esta categoría se puede salvar.