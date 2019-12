Espiga Dorada 2019: Las estrellas del deporte brillaron en la gala

La Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) en conjunto con la Asociación de Periodistas Deportivos de El Salvador (APDES) e Industrias La Constancia entregaron ayer la Espiga Dorada 2019 a 70 atletas de 35 federaciones en las categorías Promesa y Estrella. Fue la edición XXXI del evento.

La primera parte de la ceremonia fue conducida por Camila Peña, presentadora de televisión quien invitó a conocer a los ganadores de la tarde.

Jorge Elías Bahaia, presidente de FESA, expresó: "Hace exactamente un año con regocijo anunciamos el renacer de la Espiga Dorada. Como prometimos en ese momento se ha organizado ahora la segunda edición de esta gala porque es justo reconocer el esfuerzo de nuestros atletas. Muchos realizan esfuerzos personales que merecen reconocimiento por la alegría que nos brinda al ondear la bandera de El Salvador", destacó el dirigente.

El presidente de APDES, Cristian Villalta, agradeció el sacrificio de los atletas por poner el nombre del país en alto.

"El futuro solo se construye con dos herramientas, la esperanza y la inspiración, está última es necesaria porque de nada sirve tener esperanza sin tener algo que nos llame la atención a fin de ser lo mejor de nosotros mismos, los atletas son la herramientas para que la juventud construya su futuro, porque ustedes, atletas, nos inspiran a todos confianza para afrontar el reto y los sacrificios que nos brinda la vida, y eso no tiene precio", dijo Villalta.

Hubo un momento para recordar la memoria de la ajedrecista Katherine Estrella Aguilar, la deportista quien lamentablemente falleció a los 15 años el pasado mes de julio.

LOS RECONOCIMIENTOS

Sonia Dueñas, de Industrias La Constancia, y Cristian Villalta, de APDES, entregaron a Herbert Aceituno la presea Comité Paralímpico y, en la categoría Olimpiadas Especiales, se galardonó a Fátima Guadalupe Espinoza. Fueron las dos primeras preseas entregadas.

Las 35 disciplinas fueron divididas en deportes de raqueta, de contacto, tiempo y marca, conjunto, individual indoor e individual outdoor.

El primero en ser homenajeado como estrella del deporte fue el tenista Marcelo Arévalo, quien por encontrarse fuera del país su presea fue recibida por su madre, Sofía de Arévalo.

Cada uno subió al podio para recoger su espiga. Uno de ellos fue Yuri Rodríguez, de fisicoculturismo: "No sabía lo que se sentía recibir esta presea al esfuerzo diario ya que el año pasado no fui nominado por alguna razón, pero este año es un premio a mi dedicación, a mi disciplina y a la alegría que le he proporcionado a nuestro país".

En este Homenaje a las Estrellas del Deporte se entregaron premios al seleccionador nacional de fútbol playa, Rusia González Gallo como Entrenador Destacado del Año, y a Jorge Ochoa, presidente del Deporte Paralímpico como el Dirigente Distinguido del Año.