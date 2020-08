Espinoza, de vuelta a las clases 

Fredy Espinoza, defensor del Águila, sabe que los deportistas se convirtieron en personas vulnerables con la pandemia ante la suspensión de todas las actividades y por consiguiente, el principal ingreso económico. Por ello quiere retomar sus estudios para el próximo ciclo en la Universidad Gerardo Barrios en el cual llevaba tres años de ingeniería en Sistemas.

Durante el tiempo de la emergencia nacional por el COVID-19, Espinoza reconoce que es necesario tener una alternativa al fútbol y la pandemia lo ha dado a conocer. Muchos de sus compañeros y amigos han emprendido con algún negocio o actividad que le permita salir adelante y este zaguero quiere tener otra opción para el futuro.

"Quiero completar mi carrera porque hay que buscar otras formas de cómo obtener ingresos a la vez que sería un logro personal. Me gusta esa carrera y comencé hace unos años pero tuve que tener una pausa", dijo Espinoza. Hace un año, Espinoza se lesionó de los ligamentos cruzados en su rodilla derecha y tras su operación tampoco pudo estudiar debido a que no podía movilizarse para asistir a las clases.

"Me faltan pocas materias para egresar y quiero seguir estudiando. Por mi operación no pude seguir porque pasé cerca de dos meses sin caminar, pero ahora estamos con las ganas de seguir. Muchos de mis amigos y compañeros han llevado el fútbol y los estudios a la par y ya salieron, eso me motiva porque sí se puede salir adelante", agregó.

La Ingeniería en Sistemas siempre ha sido de sus pasiones y desde pequeño se interesó sobre cómo funcionaban las computadoras, la programación y aspectos similares. Por ello espera seguir adelante y en un futuro obtener un trabajo para no depender económicamente del deporte.

En casa

El apoyo en familia ha sido vital para salir adelante debido a que no se encuentra trabajando y son casi cinco meses de parón deportivo por lo que no ha recibido salarios. Sus padres le han aportado y para subsistir y vive con ellos en esta emergencia por lo que espera que el campeonato se pueda desarrollar para tener ingresos.

"Siempre he ahorrado, pero ya hace falta tener el salario. No tengo hijos y mi familia ha sido importante para darme ese apoyo, entonces espero que todo esto (pandemia) pueda terminar para que volvamos a hacer lo que nos gusta. Esto del fútbol puede cambiar y ahora esperamos que todo salga bien", expuso.

Esta semana se puede definir el arranque del Apertura 2020 y la pretemporada, con lo cual es ya un aliciente para Espinoza y los demás futbolistas que próximamente estarán en las canchas. Si bien siempre se ha mantenido activo a través de las sesiones virtuales que han realizado como equipo, reconoce que lo ideal es comenzar el trabajo en cancha aunque en lo personal tiene un campo cerca de su casa en el cual ha realizado trote y ejercicios de balón por su cuenta.

"Nos da mucha alegría porque ya son cinco meses fuera del fútbol y queremos jugar, hacer lo que hacíamos antes. Hablo con los compañeros del equipo y todos estamos ya con las ganas que esto comience. Esperamos que se tomen las mejores decisiones porque siempre hay un virus una amenaza allá afuera", señaló.