Está concentrado

Rodolfo Zelaya se puso de nuevo la camisa de la selección mayor desde el lunes anterior. Pero el estratega de la selección mayor, Eduardo Lara, no lo puso entre los jugadores que hablarían con la prensa en ese día. Fue hasta ayer cuando tuvo turno para hablar sobre su retorno al equipo absoluto, luego de haber pagado un año de sanción, por vínculos con amaños de partidos.Zelaya fue claro en su intervención y dijo que se siente bien en la selección mayor. “El grupo y el cuerpo técnico me han dado su confianza. Estamos trabajando bien para hacer una buena presentación en esta Copa Centroamericana”, apuntó el atacantePese a la desaprobación de una parte de la afición, el delantero dijo que se ha centrado en su trabajo y que solo tiene cabeza para eso en este momento. “Yo no estoy pendiente de eso. Estoy más enfocado en el trabajo que tiene el profesor Lara. No estoy al tanto de lo que sale en redes sociales”, señaló Fito.Zelaya quiere dar su aporte al equipo nacional. Adquiere su cuota de compromiso para los partidos del certamen regional. Ya tiene en su mente el juego programado para este viernes contra Costa Rica, en el estadio Rommel Fernández, de la capital canalera. “Este es el compromiso que tenemos todos de ir a hacer bien las cosas”.