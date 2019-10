"Esta convocatoria me parece justa"

Desde el 2 de junio pasado, tras el juego amistoso contra Haití, en Washington, Juan Barahona, de Sacramento de la segunda liga de Estados Unidos, no está en la selección mayor. Desde esa fecha decidió concentrarse de lleno en el equipo. No fue a Copa de Oro, pero valió la pena para el zaguero, que ahora es titular en las filas de Sacramento. Está teniendo los minutos requeridos, que le han abierto las puertas en la selección absoluta nuevamente.

Desde el lunes pasado, Carlos de los Cobos, seleccionador nacional, anunció la llegada de Barahona para el equipo nacional. Este zaguero deberá llegar para buscar un lugar en la titular en el equipo que iniciará ante Montserrat, este sábado, por la fecha tres de Liga de Naciones B de CONCACAF.

"Para mi esta convocatoria es justa, por lo que he estado haciendo acá en mi nuevo equipo. He dado lo mejor de mí y creo que se ha reflejado. El profesor De los Cobos me ha tenido en cuenta. Desde junio no estoy en la selección y para mí es motivante estar de regreso en la selección. Quiero dar lo mejor de mí , para ganar estos partidos con la selección", dijo Barahona en breve plática con EL GRÁFICO.

Barahona podría caber en la titular de De los Cobos, de cara al juego de este sábado ante Montserrat. El seleccionador no tendrá a Jonathan Jiménez, por sanción, y eso le abre más las puertas de la titularidad a Barahona.