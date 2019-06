Esta es la razón por la que Juan Barahona no jugará Copa Oro

En la lista definitiva de la selección de El Salvador para Copa Oro, la novedad es que Brayan Paz, delantero sub-23 y reciente fichaje de FAS, tomó el lugar del zaguero Juan Barahona.

El exjugador del Santa Tecla, incluso antes de salir del país la semana pasada, no sabía si podría estar en los amistosos ante Haití y Japón.

Sobre este caso, el representante de Barahona, Rodrigo Lara, indicó que el jugador está ahora con su nuevo equipo, Sacramento Republic, de la segunda liga de Estados Unidos (USL).

"Juan no va a ir con la selección a Copa Oro. Ya está entrenando con Sacramento y, más que nada, por asuntos personales tomó esta decisión. Seguramente va estar jugando con el equipo este sábado o si no martes, ante San José (por US Open Cup). Están muy contentos con él en el equipo", indicó Lara a Deportes Grupo LPG.

Fue a inicios de mayo pasado cuando la dirigencia de Santa Tecla, exequipo de Barahona, y la de Sacramento llegaron a un acuerdo por el jugador.

Con los de Sacramento el jugador de 24 años tendrá su primera experiencia internacional.