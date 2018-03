Está listo para el reto

Lee también

El entrenador de la selección sub-20, Eduardo Lara, buscó la intimidad para trabajar a solas con sus jugadores ayer por la mañana. Preparó todos los movimientos de cara al juego ante Bermuda.Uno de los jugadores que podría caber en la idea de Lara es el volante Marco Rodríguez.Previo al juego ante Bermuda, el seleccionador sub-20 dijo que este segundo compromiso es diferente al del primer juego ante Costa Rica. Por lo tanto Rodríguez, de juego vertical, podría tener un espacio.Ante eso, Rodríguez dijo estar listo para responder a Lara, si tiene espacio dentro del equipo titular.“Creo que tengo que agradecerle al profesor Lara por la confianza que me tiene. Para eso he estado trabajando con mis compañeros. Espero, primero Dios, hacer de la mejor manera los minutos que tenga. Tengo que responderle al profesor Lara por la confianza que me está dando”, apuntó el volante de Sonsonate.