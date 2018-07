“Esta selección es la que puede ir al Mundial de Catar 2022”: Roberto Domínguez

El capitán de la selección nacional sub 21, Roberto Domínguez, habló con EL GRÁFICO sobre lo que le espera a esa selección en el torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, que para la azul y blanco arrancará el sábado.

El combinado juvenil debuta contra Haití y también comparte grupo con México y Venezuela. Después de una paso con la selección mayor en torneos regionales, Domínguez vuelve a su categoría y habla sobre el presente y futuro de esta selección.



¿Como está el equipo sub 21 a las puertas del debut en Barranquilla 2018?

Ya estamos cerca del debut. Creo que será clave con qué mentalidad lleguemos. El primer juego, ante Haití, será clave porque tenemos que empezar con pie derecho. Haití, entre comillas, es uno de los rivales más débiles que nos va a tocar, pero ese juego nos dará un poco más confianza, si lo llegamos a ganar.

¿Qué objetivo se han trazado como equipo para este torneo de Barranquilla?

Es dejar una buena imagen en este proceso. Creo que de acá depende quiénes van a estar en la selección mayor para la próxima eliminatoria. Esta selección es la que puede ir a Catar 2022 y al Mundial de 2026. Este torneo nos va a dar la confianza. En esta fase una de las metas que llevamos es clasificar a la siguiente ronda, que es algo que nos ha costado siempre.

¿Es factible llegar a la siguiente ronda?

Siempre que uno quiera se pueden hacer las cosas. La mentalidad tiene mucho que ver.

¿Le ha pedido el técnico que transmita toda su experiencia, no solo en juveniles, sino a escala mayor?

Tenemos confianza. Nos conocemos desde hace muchos años. Él sabe cómo me manejo y yo sé cómo trabaja él. Me dice que mi experiencia ayudará mucho, pero yo también estoy aprendiendo mucho de mis comapañeros. Ellos a diario quieren estar en el equipo titular.

Hay muy pocas pistas sobre Haití...

Sí, muy pocas , pero creo que ellos no han cambiado mucho. No creo que en un par de meses hayan cambiado su forma de juego en todas las categorías. Yo me enfrenté a ellos en todas las categorías. Creo que siempre juegan igual. Esperamos poder contrarestar lo de ellos tienen y poner en práctica lo de nosotros.

Dice que Haití es una selección que siempre juega igual...

Es una selección un poco fuerte, compacta, pero les duele cuando ya se les juega abajo. Entonces es ahí donde tenemos que ser fuerte nosotros.

Regresa a este grupo y le devuleven el gafete de capitán que prestó a Gerardo Guirola para los Juegos Centroamericanos, ¿cómo recibe ese privilegio?

Es que en realidad mi selección es esta, mi categoría es esta, la sub 21. En selección mayor he participado y es ganancia. Los procesos superiores siempre han sido ganancia, pero mi proceso siempre ha sido este. Nunca voy a decir que no quiero venir ni nada de eso, porque acá está mi categoría. He estado en varios procesos y eso me ha da la confianza para siguir creciendo.