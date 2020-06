¿Estadio del Cadiz llevará el nombre del Mágico?

El estadio Ramón de Carranza podría cambiar de nombre. Entre todas las opciones que se han mencionado está la del salvadoreño Jorge Mágico González pero no es la única entre muchas otras. El Güiri Güiri Al Aire charló con el ex jugador del Cadiz, Hugo Vaca, para analizar el cambio de nombre.



En Cadiz han abierto un proceso participativo para el cambio del nombre de su estadio. Esto debudo a que así lo exige el consistorio gaditano para respetar la denominada Ley de Memoria Histórica.



Para ellos se considera poco ético respetar el nombre de Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera, quienes fueron contraalmirante de la Armada y alcalde de la ciudad durante la Segunda República, que se unió al bando sublevado cuando se confirmó la asonada en 1936.



Pero ese es un tema político. Lo cierto es que el estadio deberá cambiar nombre y eso abrió el debate en la mesa redonda. Vaca así lo comentó: "Hay un tema de memoria histórica por el nombre del estadio Ramón de Carranza pero no lo relacionamos con ningún político, sino con el estadio".



Agregó que "El partido político que gobierna Cadiz tiene una propuesta participativa y por eso salió una encuesta en los medios de comunicación y el 80 por ciento dijo que se siga llamando "el Carranza" pero los políticos quieren cambiar el nombre".



Nombres como Michael Robinson, Manuel Santander o el del salvadoreño son algunos de los que más gustan en la ciudad. Aunque hay pocos cadistas y gaditanos que no digan eso de que "le pongan como le pongan siempre será Carranza", como afirman reportes desde la región española.



Pero si eso pasara y finalmente el estadio llevara el nombre del Mágico, sería una de las pocas ocasiones en las que dos recintos tienen el nombre de una misma persona, algo que para Vaca no es un problema que afecte que se de o no esta decisión.



"No hay problema que existan dos estadios con el mismo nombre. Jorge fue un embajador del país y es indiscutible que se conozca El Salvador por la figura del Mágico. El mismo caso pasó acá con Cadiz. Gracias a su figura el club se ha internacionalizado", reconoce el ex jugador.



NADA QUE PEDIR

Pero en este debate ni siquiera se habla de la opinión de Jorge González, quizás por su forma de ser, o como dice su ex compañero, "Jorge nunca pide nada y cuando le ofrecen algo lo acepta porque ha sido un embajador de su país. No hay un solo autógrafo que firme al que no le ponga "El Salvador".



Además recordó: "Se empieza a ver a quién se lo dan y hay muchos candidatos. Por ahí también hay empresas a las que dicen que se debería ofrecer poner el nombre, como pasó con el Wanda Metropolitano".



Además hubo tiempo para hablar del equipo, que en este momento pelea por el ascenso pero sin público podría verse afectado. "No es lo mismo jugar sin público. Es adulterar la liga; en Alemania lo vemos porque el 50 por ciento de los partidos son victoria para el visitante. La localía deja de incidir", concluyó.

