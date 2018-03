Estamos en semis

Lee también

La selección salvadoreña de fútbol playa va a semifinales del premundial de esa modalidad al derrotar a Jamaica en el partido de cuartos de final de Bahamas 2017, y hoy luchará por el boleto al mundial que se disputará siempre en Bahamas.El equipo cuscatleco fue práctico, ordenado y efectivo ante el marco rival. Agustín Ruiz volvía a ungirse como el mejor hombre del equipo al anotar tres goles en momentos claves que le dieron un triunfo solvente a los cuscatlecos ante un equipo jamaicano con más ganas que fútbol en la arena.El Salvador fue mejor de principio a fin en el partido, pero le costó encontrar la ruta al gol. En el primer período no pudo perforar la meta caribeña. Dominó al rival, lo puso contra las cuerdas, pero los goles no llegaron. Tras el primero del juego llegó la alegría y confianza, posteriormente hicieron ver fácil el triunfo por el mejor tino a la hora de definir a marco.El partido comenzó bastante parejo en cuanto al dominio escalonado del balón, pero fue más peligroso El Salvador con llegadas insistentes y disparos de corta y larga distancia, y errando algunas ocasiones de cara a marco rival.La selecta siempre llevó la iniciativa, encimó a los jamaicanos en el arranque pero le faltó efectividad y la encontró hasta en el segundo período, cuando tras un descuido en defensa la pelota llegó a Ruiz, quien resolvió con fuerte disparo.Tras un segundo período en blanco, lo mejor llegó en el tercero, buena nota por la disposición en ataque ante un equipo que ya no opuso resistencia ante la caída persistente de su meta, perdieron ritmo y se entregaron al equipo cuscatleco.A tres segundos del arranque se movió la pelota y llegó a Agustín Ruiz, quien controló bien y sin pensarlo tanto mandó la pelota a la red. Sorprendió a todos por la buena definición desde larga distancia.El tercer tanto fue anotado por Melvin Segovia, y en el cuarto tanto Agustín controló la pelota, amagó con el tiro y dejó perdido a Jesse Bailey con el recorte; acto seguido, mandó toque potente que dejó sin reacción al portero Krik Poter.El equipo se mostró más tranquilo en el campo, pero muy seguro en todas las líneas porque se defendió bien ante lo poco que propuso el equipo caribeño. Jamaica pudo descontar, pero fue pésimo a la hora de montar el ataque.Melvin Segovia marcó el quinto gol con una chilena que fue vitoreada por todo el Malcolm Park, que ayer estuvo del lado salvadoreño.